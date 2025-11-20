Mi abuela le echaba esto a las plantas y era milagroso: lo tienes en tu cocina

El vinagre es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina y en la limpieza del hogar, pero lo que pocos saben es que también puede jugar un papel muy importante en el cuidado de las plantas. Cada vez más aficionados a la jardinería buscan trucos naturales y económicos y, en este contexto, el vinagre se ha convertido en un ingrediente multifuncional para limpiar las hojas, cuidar la tierra, e incluso combatir plagas sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

Una de las voces expertas que más ha impulsado esta tendencia es Araceli (@withbrushandpaper), que comparte contenido sobre limpieza, orden y decoración del hogar. Con un enfoque práctico y cercano, la experta comparte sus métodos favoritos para que las plantas crezcan sanas y fuertes: «El vinagre es mi truco estrella para cuidar las plantas». Asegura que este ingrediente milenario puede transformar la vitalidad del jardín de forma inmediata.

¿Por qué usar vinagre para cuidar las plantas?

El vinagre es un producto que, gracias a su acidez, regula el pH del suelo, algo fundamental para determinadas especies que requieren un ambiente más ácido. Además, tiene propiedades fungicidas y repelentes de insectos. Los principales beneficios del vinagre para las plantas son los siguientes:

El vinagre ayuda a acidificar el suelo, lo que es ideal para plantas como las hortensias, las azaleas o los arándanos, que prefieren un pH más bajo.

Por otro lado, ayuda a eliminar el polvo y las manchas de las hojas de las plantas.

Su fuerte olor actúa como repelente natural contra insectos como pulgones, moscas blancas, cochinillas y más.

El vinagre también se utiliza para acelerar la germinación de semillas.

En uno de sus vídeos en redes sociales, Araceli explica cómo utilizar el vinagre en el cuidado de las plantas.

Limpiar las hojas

Las hojas de las plantas suelen acumular polvo, suciedad y residuos que dificultan la fotosíntesis y la salud de la planta. En este caso, el vinagre ayuda a devolverles su brillo natural y mantenerlas libres de manchas.

Mezcla un vaso de vinagre con dos vasos de agua en un bol de metal. Humedece una bayeta de microfibra con esta mezcla, escúrrela bien y, con mucho cuidado, pásala por ambas caras de las hojas de las plantas. Es importante no empapar demasiado las hojas. Repite este proceso una vez al mes.

Regular el pH

Muchas plantas, como las hortensias o las azaleas, prefieren un suelo más ácido para crecer.

Añade una cucharada sopera de vinagre a un litro de agua en la regadera. Riega tus plantas con esta mezcla para regular el pH del suelo y aportar hierro, un mineral esencial para muchas plantas.

Eliminar bacterias y moho

El vinagre tiene propiedades fungicidas y bactericidas que ayudan a mantener las plantas libres de plagas y enfermedades. Su acidez también lo convierte en un herbicida natural que combate el moho y el moho gris que afecta a muchas plantas.

Mezcla dos cucharadas de vinagre con tres litros de agua en un recipiente con spray. Agita bien la mezcla y rocía las plantas, asegurándote de cubrir las hojas y el tallo. Este spray se puede utilizar una vez por semana para controlar plagas como el pulgón, la mosca blanca, la cochinilla, o el moho.

Hacer que las flores duren más tiempo

El vinagre también puede ayudarte a prolongar la vida de las flores cortadas. Este truco es especialmente útil cuando quieres que un ramo de flores dure más tiempo en casa.

Lava bien el recipiente en el que vas a colocar las flores. Llénalo con agua (puede ser fría o tibia dependiendo del tipo de flor) y añade dos cucharadas de vinagre y dos de azúcar. El vinagre ayuda a mantener el agua limpia y el azúcar proporciona nutrientes a las flores. Remueve bien la mezcla con una cuchara de madera. Luego, coloca un poco de cinta adhesiva sobre el agua para evitar que las flores se deslicen o se muevan. No olvides cortar los tallos de las flores en un ángulo de 45º para que absorban mejor el agua.

Plantas que crecen bien con vinagre

Existen varias plantas que se benefician especialmente del uso de vinagre, ya sea para regular el pH de la tierra o para estimular su crecimiento, como las hortensias o los limoneros. En ambos casos, prefieren suelos ligeramente ácidos, así que el vinagre puede ayudarles a prosperar. Por su parte, la zamioculca se beneficia de un riego con vinagre diluido para mejorar el pH del sustrato.

El vinagre es, sin duda, un producto multifuncional que no sólo es útil en la cocina y la limpieza del hogar, sino que también puede desempeñar un papel fundamental en el cuidado de las plantas. Desde limpiar las hojas y regular el pH del suelo hasta eliminar plagas y prolongar la vida de las flores, es un aliado natural que puede hacer maravillas en el jardín.