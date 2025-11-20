Aragón se prepara para el impacto de un cambio meteorológico significativo que traerá consigo nevadas a varias comarcas de la comunidad. Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan a que la nieve comenzará a hacer acto de presencia a partir de hoy, con acumulaciones importantes en zonas de montaña y cotas bajas.

Las zonas más afectadas por las precipitaciones

El frente que se acerca al territorio aragonés, de componente sur-suroeste, provocará que la mayor intensidad de las nevadas se concentre en el Sistema Ibérico y el Prepirineo.

Zonas montañosas de Zaragoza y Teruel : Esta área será la que registre las nevadas más generalizadas y significativas . Por ello la AEMET ya ha activado el aviso naranja , con la previsión de que se acumulen hasta 20 centímetros de nieve en cotas que oscilan entre los 600 y 700 metros . Los acumulados podrían ser considerables en las comarcas de Campo de Daroca, la Comunidad de Calatayud, Valdejalón, Sierra de Albarracín y el Jiloca .

: Esta área será la que registre las . Por ello la AEMET ya ha activado el , con la previsión de que se acumulen en que . Los acumulados podrían ser considerables en las . Pirineo y Prepirineo : Aunque la borrasca de sur y suroeste hará que las precipitaciones sean menos intensas que en la Ibérica , se esperan nevadas que afectarán de manera generalizada. Las zonas más expuestas incluyen La Jacetania y el Alto Gállego , con posibles acumulaciones en la cara norte que podrían llegar a los 25 centímetros .

: Aunque la borrasca de sur y suroeste hará que las sean , se esperan nevadas que afectarán de manera generalizada. Las zonas más expuestas incluyen , con posibles en la cara norte que . Cinco Villas y Moncayo : La nubosidad se arrastrará hacia el sur del Pirineo, dejando nevadas en las partes más elevadas de Cinco Villas , como Uncastillo, Sádaba, Biel o Asín . También se esperan nevadas algo más intensas en el Campo de Borja y Tarazona y el Moncayo , en localidades como Borja, Tarazona o Calcena .

: La nubosidad se arrastrará hacia el sur del Pirineo, dejando en las , como . También se esperan nevadas algo en el , en localidades como . Ribera Alta del Ebro: Incluso en esta zona de menor altitud, no se descartan precipitaciones en forma de nieve en la parte más cercana a Navarra, incluyendo municipios como Gallur, Pradilla o Luceni, aunque serán más aisladas y menos probables en la capital, Zaragoza.

La población debe extremar las precauciones ante la posibilidad de que se produzcan problemas en las carreteras y se recomienda consultar el estado de las vías antes de emprender cualquier viaje, especialmente en las áreas con aviso naranja.