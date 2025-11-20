La creación de una gran clase media, el logro de Franco mejor valorado por los españoles

La creación de una gran clase media es el logro del franquismo mejor valorado por los españoles, según la encuesta realizada por DATA10 para OKDIARIO. A la pregunta sobre distintos aspectos de la etapa de Franco entre 1939 y 1975, un 35,2% de los encuestados afirma estar “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo” con que durante la dictadura se creó una amplia clase media, convirtiéndose este en el atributo más reconocido de forma positiva dentro del conjunto de indicadores evaluados sobre su jefatura del Estado.

El segundo logro más valorado es el abandono de la pobreza, con un 33,7% de apoyo acumulado. Este dato revela que, pese a las divisiones habituales en torno a la figura de Franco, una parte significativa de la población asocia el periodo a un crecimiento económico que permitió al país avanzar en el plano material. En cambio, otras afirmaciones más vinculadas al plano político, simbólico o moral del franquismo generan respuestas mucho más divididas o incluso claramente negativas.

Por ejemplo, la idea de que fue una «época de reconciliación» obtiene más rechazo que respaldo: un 40,7% se muestra en desacuerdo, frente a apenas un 24,8% que la apoya. De igual modo, la afirmación de que los gobiernos franquistas fueron «cualificados, austeros y eficaces» recibe un apoyo limitado (30,3%), casi empatado con quienes la rechazan frontalmente (38,9%).

Finalmente, la tesis de que el Valle de los Caídos fue construido en recuerdo de los caídos de ambos bandos obtiene un 27,1% de acuerdo, frente a un 38,1% de desacuerdo. Los datos evidencian que las valoraciones favorables se concentran en factores socioeconómicos, mientras los aspectos políticos o simbólicos del régimen generan mayor contestación.

El patrón se repite cuando se analiza la percepción sobre la figura personal de Franco. Los rasgos mejor valorados son su supuesta austeridad como jefe de Estado (39,3% de acuerdo) y su carisma militar (38,4%). En cambio, cualidades como la honestidad (31,3% de acuerdo frente a 34,2% de desacuerdo) o su condición de gran estadista (33,1% de acuerdo frente a 35,9% de desacuerdo) generan una división casi simétrica entre partidarios y detractores.