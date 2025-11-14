Cádiz se prepara para un gran tsunami: el mayor simulacro de la historia de España será el próximo jueves

El próximo 20 de noviembre la ciudad de Cádiz acogerá el mayor simulacro de emergencia realizado en España, con la participación de más de 20.000 personas. El ejercicio, denominado Respuesta25, pondrá a prueba la capacidad de respuesta de Andalucía ante un posible tsunami en la costa gaditana tras un terremoto similar al de Lisboa en 1755.

Según ha detallado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, el aviso del maremoto simulado llegará a las 10:03 horas, activando todo el sistema de emergencia regional. Participarán 1.000 operativos y más de 19.000 ciudadanos, incluyendo empresas, hoteles, colegios y población general. También se probarán sistemas de alerta como Es-Alert, megafonía o campanas.

Hoteles, museos, playas…

Cinco escenarios distintos permitirán ensayar respuestas ante diferentes situaciones: evacuaciones en hoteles y colegios en Cádiz, protección del patrimonio en el Museo de Cádiz, rescates en la playa Santa María del Mar, valoración de daños en la zona franca portuaria y búsqueda de desaparecidos en El Puerto de Santa María, con intervención de la UME.

El simulacro activará el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto, pionero en España, con mapas de riesgo detallados por calado, tiempo de llegada, flujo y vulnerabilidad de edificios. Sanz ha destacado que se trata del primer trabajo a gran escala que cartografía la vulnerabilidad de los edificios desde Ayamonte hasta Pulpí.

También se ensayarán sistemas de atención para personas sordas mediante mensajería al 112, así como la coordinación entre operativos y administraciones a través de la Plataforma GEA y la Red de Emergencias de la Junta (REJA).

Además de Cádiz, participarán Chipiona, Conil, Rota, Los Barrios, Puerto Real y La Línea de la Concepción. Respuesta25 es el cuarto gran simulacro regional desde 2021, después de que las lluvias del año pasado obligaran a cancelar el previsto en 2024.