Olvídate de los armarios: el truco de ikea que convierte una estantería normal en un vestidor digno de revista

A todos nos gustaría tener una casa con un gran vestidor como los que suelen verse en las revistas o en Pinterest, pero lo cierto es que la mayoría de veces tenemos que hacer frente a muy poco espacio y a conformarnos con armarios pequeños en los que apenas cabe toda la ropa que tenemos. Sin embargo, IKEA siempre atenta para ofrecer soluciones al alcance de todos, tiene un truco, o mejor dicho, un sistema, que te permite convertir un simple estante (jjunto a otros) en el vestidor de tus sueños.

Como lo oyes, el gigante sueco nos sorprende con un sistema que lleva por nombre BOAXEL, y que es uno de los más versátiles de la marca. A primera vista parece una estantería normal. Con un par de estantes, alguna cesta y una estructura metálica blanca. Pero en cuanto entiendes cómo funciona su modularidad, te das cuenta de que en realidad estás frente a un armario abierto totalmente personalizable. Lo mejor es que BOAXEL no necesita armarios completos, ni puertas, ni fondos especiales. Se fija directamente a la pared y aprovecha cada centímetro, incluso rincones complicados. Por eso se ha convertido en el favorito de quienes buscan un vestidor sin gastarse una fortuna, sin obras y sin ocupar más espacio del necesario. Y sí, lo cierto es que el resultado puede quedar tan bonito como los vestidores que siempre se ven en redes.

El truco de IKEA para convertir una estantería en un vestidor

BOAXEL es, en esencia, un sistema de almacenaje abierto que se instala sobre la pared y se adapta a cualquier habitación. No importa si tienes un dormitorio pequeño, un vestidor estrecho o incluso un lavadero: aquí lo importante es que tengas una pared disponible. A partir de ahí, tú decides la estructura.

IKEA lo describe como «asequible, flexible y duradero», y es justo eso. La esencia del sistema está en las guías metálicas, que se fijan directamente a la pared y permiten ir añadiendo estantes, barras, cestas, baldas, soportes… lo que necesites en cada momento. Al ser modular, si mañana necesitas un hueco más para bolsos, puedes modificarlo. Si te mudas, lo puedes desmontar y lo vuelves a montar a tu manera. Y si quieres ampliarlo para convertir una simple estantería en un vestidor completo, solo añades piezas.

Y en el caso de que desees crear el vestidor de tus sueños, el truco está en combinar los estantes con barras para colgar ropa, así como otros accesorios que encuentras en IKEA y que son compatibles como cestas de malla para las prendas pequeñas y cajas de almacenaje que mantengan todo en orden. Por ejemplo, con una estructura de 62×40×201 cm puedes tener estantes arriba, una barra para colgar camisas y un par de cestas para ropa doblada. Y no hace falta nada más para tener un pequeño vestidor abierto.

En esta foto puedes ver un ejemplo que nos muestra IKEA. Una combinación de armario. Por 206 euros, tienes los rieles y los soportes, así como la balda (aunque se le pueden añadir más) y los cestos debajo.

Además, como vemos BOAXEL tiene precios muy accesibles. Otras combinaciones completas rondan los 72 €, 79 €, 99 €, 153 € o como la mostrada de 206 €, según tamaño y accesorios. Y en el caso de la combinación más grande para colada, de 165×40×201 cm, cuesta 175 €. Todo depende del diseño final.

Cómo transformar una estantería BOAXEL en un vestidor bonito y práctico

Como ya explicamos, la clave está en elegir algunas de las combinaciones preconfiguradas o, directamente, crear tu composición ideal con el planificador de IKEA. Aquí tienes algunas ideas que funcionan muy bien si lo que buscas es ese toque de vestidor bonito sin esfuerzo:

Estantes superiores para lo que menos usas: las baldas altas sirven para cajas, bolsos o ropa de otras temporadas. Las cajas SAMLA son perfectas para esto: transparentes, baratas (entre 2,49 € y 4,99 €) y muy fáciles de apilar.

las baldas altas sirven para cajas, bolsos o ropa de otras temporadas. Las cajas SAMLA son perfectas para esto: transparentes, baratas (entre 2,49 € y 4,99 €) y muy fáciles de apilar. Barras a media altura para camisas, abrigos y vestidos : BOAXEL permite añadir barras de colgar igual que lo harías en un armario tradicional. Coloca una o dos, según el ancho de tu pared, y ya tienes la parte más importante del vestidor.

: BOAXEL permite añadir barras de colgar igual que lo harías en un armario tradicional. Coloca una o dos, según el ancho de tu pared, y ya tienes la parte más importante del vestidor. Cestas de malla para prendas pequeñas : las combinaciones con cestas funcionan muy bien porque permiten ver lo que guardas sin necesidad de cajones cerrados. Para calcetines, pañuelos o ropa interior, la percha SLIBB (0,99 €) también es un complemento práctico y barato.

: las combinaciones con cestas funcionan muy bien porque permiten ver lo que guardas sin necesidad de cajones cerrados. Para calcetines, pañuelos o ropa interior, la percha SLIBB (0,99 €) también es un complemento práctico y barato. Estantes inferiores para zapatos : no hay vestidor sin un buen espacio para zapatos. Con una o dos baldas bajas puedes tenerlos a la vista y sin ocupar medio dormitorio.

: no hay vestidor sin un buen espacio para zapatos. Con una o dos baldas bajas puedes tenerlos a la vista y sin ocupar medio dormitorio. Cajas decorativas para un resultado más estético: si lo que quieres es tener ese look de revista, las cajas TJENA son un buen recurso y son totalmente compatibles con este sistema: blancas, rígidas y perfectas para un acabado uniforme.

Todo esto en una estructura que empieza siendo una estantería básica. El truco de IKEA consiste, precisamente, en aprovechar esa modularidad para que un mueble sencillo se convierta en un vestidor a medida con muy poca inversión.

Al final, la gracia de este sistema es que te permite jugar. No tienes que tener un dormitorio enorme ni un presupuesto desorbitado para disfrutar de un vestidor cómodo, ordenado y con ese toque visual que hace que apetezca dejar la ropa a la vista. BOAXEL funciona justo por eso: porque se adapta a ti, a tus rutinas y a los metros reales que tiene tu casa, no a la idea idealizada de un armario perfecto. Y si un día lo quieres ampliar puedes y si lo quieres quitar es mucho más fácil que mover todo un armario. En un momento en el que buscamos soluciones prácticas sin renunciar al estilo, este truco de IKEA demuestra que con un poco de ingenio y unas cuantas piezas bien escogidas es posible crear un vestidor que, además de bonito, te haga la vida más fácil.