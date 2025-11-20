Vuela de las estanterías: lo que está haciendo Lidl con este electrodoméstico por menos de 50 euros no tiene sentido

Se acercan fechas especiales y si buscas un regalo con el que sorprender, o poder comprarte uno para ti, que seguro que siempre has deseado, nada como aprovecha la rebaja que Lidl ha hecho en uno de los electrodomésticos más deseados. Toma nota, porque la freidora de aire de Tefal que la cadena alemana ha puesto a la venta por un precio casi imposible: 44,99 euros, la mitad de lo que suele costar.

Quien haya estado buscando una freidora sin aceite en los últimos meses sabe que no hay muchas por debajo de los 80 o 90 euros, y menos aún de una marca reconocida. Por eso esta oferta ha pillado a tantos consumidores desprevenidos. Un electrodoméstico de 1400 W, con capacidad de 4,2 litros, que permite freír, asar, hornear y hacer prácticamente cualquier comida con poco o nada de aceite, y por menos de 50 euros. Es normal que esté volando. Lo curioso es que no hablamos de un modelo básico. Esta freidora incorpora la tecnología Air Pulse, un sistema que crea un flujo de aire ciclónico para conseguir ese acabado crujiente que se busca en unas patatas fritas, unos nuggets caseros o unas verduras asadas. Y eso es justo lo que está provocando que muchos estén corriendo a por ella antes de que desaparezca de nuevo ya que es sin duda, un electrodoméstico de calidad, pero también, el regalo con el que mejor vas a quedar esta Navidad.

El electrodoméstico de Lidl que arrasa y que cuesta menos de 50 euros

La rebaja ha sido tan llamativa que muchos dudan al principio. Pero sí, la oferta es real. Lidl ha pasado de vender este electrodoméstico de 89,99 € a ofrecerla por 44,99 €, un descuento del 50 % que la coloca al nivel de modelos mucho más básicos.

Esa diferencia de precio no afecta a su potencia: trabaja con 1400 W, suficientes para cocinar rápido sin necesidad de precalentar demasiado. Además, tiene una capacidad de 4,2 litros, lo que permite preparar fácilmente raciones para dos o tres personas sin tener que hacer varias tandas.

Quienes ya la han probado coinciden en algo: es sorprendentemente silenciosa y sencilla de manejar. Solo tiene dos controles, que son el de temperatura ajustable y el temporizador de 60 minutos, lo que evita la sensación de estar frente a un aparato complicado con mil botones.

La tecnología Air Pulse, el secreto del crujiente

Si algo destaca en este modelo es su forma de mover el aire. La tecnología Air Pulse funciona impulsando aire caliente a gran velocidad, creando un efecto de “freído” sin aceite. Ese flujo ciclónico permite:

Dorar las superficies sin quemarlas.

Conseguir una textura crujiente por fuera.

Mantener jugosidad por dentro.

Reducir la grasa de las recetas de siempre.

Es decir, puedes preparar unas alitas de pollo, unas patatas o unos calabacines empanados sin necesidad de cubrirlos de aceite, lo que los hace más ligeros y fáciles de digerir.

Para quienes buscan reducir calorías sin renunciar a ese toque crujiente que tanto gusta, esta tecnología se ha convertido prácticamente en un imprescindible de cocina.

Un diseño compacto con una capacidad sorprendente

Otra de las razones por las que se está agotando es su tamaño. A simple vista parece una freidora de aire tipo compacta, pero su diseño vertical permite aprovechar mejor el espacio y llegar hasta los 4,2 litros, una cifra nada habitual en modelos tan pequeños.

Sus medidas, 32,6 x 32,6 x 39,1 cm, la hacen perfecta para cocinas pequeñas o para quienes no quieren tener un aparato enorme ocupando media encimera. Tiene un peso de 5 kg, suficiente para que sea estable, pero fácil de mover si necesitas guardarla en un armario.

Además, su sistema de cesta extraíble está pensado para que se pueda lavar rápidamente y sin esfuerzo, algo que para muchos usuarios es decisivo. Las piezas en contacto con los alimentos están fabricadas en plástico resistente apto para soportar altas temperaturas.

Temporizador de 60 minutos y temperatura regulable

Lidl ha dejado claro que esta freidora no está pensada solo para quienes ya usan este tipo de electrodomésticos. También es ideal para quienes están empezando y quieren algo sencillo. El temporizador de hasta 60 minutos permite dejar los alimentos dentro sin preocuparte demasiado, y la temperatura regulable sirve para ajustar cada receta según lo que estés cocinando:

160-170 ºC para verduras

180 ºC para carnes

200 ºC para patatas o rebozados

El aparato avisa cuando termina el tiempo, así que es muy difícil que algo se queme si sigues una mínima referencia. Y si te quedas a medias, siempre puedes abrir la cesta para comprobar el punto de cocción sin interrumpir el proceso.

Hasta un 70 % de ahorro de energía frente a un horno tradicional

Uno de los datos más repetidos por los usuarios es el ahorro energético. Según la información del producto, esta freidora puede reducir hasta en un 70 % el consumo respecto a un horno convencional de clase energética A.

Esto tiene sentido: calienta más rápido, cocina en menos tiempo y no necesita alcanzar temperaturas tan altas para obtener resultados parecidos. Para muchas familias, especialmente en momentos de precios altos en la factura eléctrica, este detalle es clave. Preparar unas verduras, un pescado o unas patatas fritas sin tener que encender todo el horno marca la diferencia a final de mes.

En definitiva, en un mercado donde las freidoras de aire se han convertido en el electrodoméstico de moda, ver un modelo de Tefal por este precio es poco habitual. No es un aparato básico, ni una marca desconocida, ni una promoción inflada. Es una freidora potente, versátil, con buena capacidad y con un precio que difícilmente volveremos a ver. Por eso no sorprende que esté volando de la tienda online de Lidl.