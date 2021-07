Seguro que en alguna que otra ocasión te has planteado cuál es el deporte más practicado de todo el mundo. La primera respuesta que a todos se nos viene a la cabeza es el fútbol. Pero no. Si bien es cierto es que el deporte más seguido, no es el más practicado.

Se calcula que en el mundo hay 1.000 millones de futbolistas, mientras que el número de nadadores asciende a 1.500 millones. Así que, misterio resuelto: el deporte que más se practica a nivel global es la natación. Se trata de una actividad muy completa en la que intervienen todos los músculos del cuerpo.

Beneficios de la natación

Aunque esto es algo que muchas personas desconocen, los seres humanos nacemos con una capacidad innata para nadar. Aunque suene muy peligroso, lo cierto es que bebés de unos pocos meses son capaces de nadar por sí solos. Esto se debe en parte a que en el útero materno convivimos rodeados de agua.

En lo que respecta a los beneficios de la natación, son muy variados: mejora la capacidad cardiorrespiratoria, ejercita los músculos y las articulaciones, estimula la circulación sanguínea y reduce el estrés.

Curiosidades de la natación que te gustará conocer

Fue este uno de los primeros deportes que practicaron los seres humanos en la antigüedad. Un descubrimiento que ha sido posible a las pinturas halladas en cuevas, en las que se puede observar a personas haciendo movimientos muy parecidos al nado.

En la actualidad la natación es uno de los deportes que forman parte de los Juegos Olímpicos, pero no fue así hasta el año 1896. Las mujeres tuvieron que esperar hasta 1912 a empezar a participar en los JJOO como nadadoras. En cuanto a la natación sincronizada, no estuvo presente hasta los los Juegos Olímpicos de 1984.

¿Qué sentido tiene utilizar un gorro de natación? Se cree que se trata únicamente de cuestión de higiene. Pero el motivo para usarlo va más allá. Es cuestión de física: con el gorro los nadadores son más rápidos en la piscina porque la fricción es mínima.

Fue Benjamin Franklin quien inventó las aletas de natación. Practicaba este deporte desde que era pequeño y quería nadar más rápido, así que se le ocurrió crear las aletas, las cuales se siguen utilizando en la actualidad.