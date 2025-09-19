Cine, música y teatro para un septiembre que se despide por todo lo alto

Despedimos el verano, es cierto, pero septiembre se niega a bajar el ritmo. Música, talento, diversidad y entretenimiento llenan las próximas semanas de propuestas vibrantes en diferentes puntos del país. Y todo ello, por supuesto, con la energía que caracteriza Repsol en Escena, el nuevo formato audiovisual de Repsol que quiere contagiarnos a todos de un entusiasmo único para descubrir planes y pasarlo en grande… más allá de las vacaciones. ¿Quién ha dicho que el verano no puede alargarse más allá de agosto?

Si todavía no sabes cómo despedir este mes de septiembre como se merece, aquí van algunos de los planes más emocionantes que no nos podemos perder, sobre todo si somos amantes de la música compartida, el cine y los planes con amigos, pareja o familia. ¡Acción!

Cine cercano, consciente y conectado en San Sebastián

Hablar de septiembre es, por supuesto, hablar del Festival Internacional de San Sebastián, uno de los grandes encuentros culturales del año en España. Del 19 al 27 de septiembre, la ciudad se convierte en punto de encuentro para creadores, estrellas, prensa y amantes del cine.

El Festival celebra su 73ª edición y, durante esos días, la ciudad vibra al ritmo de proyecciones, alfombras rojas, coloquios, podcasts y encuentros únicos con figuras del séptimo arte. La programación se reparte entre emblemáticas sedes como el Kursaal, el Teatro Victoria Eugenia o el cine Príncipe, con sesiones que abarcan todos los géneros y formatos.

Repsol, patrocinador energético del festival, no sólo está presente con soluciones energéticas, sino que también ha creado un punto de encuentro único en la Plaza Okendo. Junto con el medio Kinótico se celebrarán alrededor de 90 entrevistas, grabaciones de podcast y mesas redondas. Y no sólo eso: los asistentes podrán acercarse, ver a sus actores favoritos, recargar el móvil con energía solar y vivir el festival desde dentro.

Además, Repsol suministrará combustible 100% renovable​ para los 3 grupos electrógenos de la Fiesta de Clausura del Festival, que tendrá lugar en el Palacio Miramar y para los vehículos que trasladen a los invitados y personal del Festival. ​

Y la flota de vehículos eléctricos e híbridos enchufables del Festival contarán con dos puntos de recarga de Repsol, además de ofrecer acceso completo a la red pública de recarga de la compañía para el uso de cargadores de carga ultrarrápida y rápida de las estaciones de servicio y vías públicas aledañas.

Mamma Mia! conquista Bilbao a golpe de nostalgia, ritmo y emoción

Hay clásicos que nunca mueren, y Mamma Mia! es uno de ellos. El aclamado musical lleva años conquistando escenarios de medio mundo. La producción —una de las más populares de la historia contemporánea del teatro musical— sigue brillando con fuerza gracias a su combinación imbatible: éxitos de ABBA, coreografías contagiosas y una historia de amor, amistad y familia.

Tras su éxito en la Gran Vía madrileña y su paso por Málaga, la gira nacional hace parada en Bilbao hasta el 21 de septiembre, convirtiendo cada función en una auténtica fiesta para todos los públicos.

Por supuesto, no es sólo el espectáculo el que brilla, la energía que lo mueve también se convierte en protagonista. Repsol proporciona combustible 100% renovable para los 5 tráilers que acompañarán la gira de Mamma Mía por España, que se inició el pasado mes de julio 2025 y finaliza en julio 2026.

