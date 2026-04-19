Pedroche vs. Herrera: dos bautizos, dos emociones y cero parecidos

Este fin de semana ha dejado dos bautizos completamente distintos, pero igual de comentados, casi como si Madrid y Andalucía hubieran decidido organizar una especie de duelo de estilo familiar: el del castizo con raíces de barrio frente al sur elegante. Y en medio, dos familias, dos celebraciones íntimas y una misma emoción: la de dar la bienvenida al nuevo miembro. Por un lado, el bautizo del pequeño Marcos, hijo de Alberto Herrera y Blanca Llandres. Y por otro, el de Isai, hijo de Cristina Pedroche y el chef Dabiz Muñoz.

Comenzamos con el bautizo del hijo de Alberto Herrera y Blanca Llandres, celebrada en una iglesia de Triana (Sevilla). Se vivió como un encuentro muy contenido, casi en clave de álbum familiar privado. Sin grandes focos ni ruido mediático, la pareja reunió a su círculo más cercano en una ceremonia discreta donde las emociones se llevaron todo el protagonismo. La escena más comentada fue la de una claramente emocionada Mariló Montero, abuela primeriza y absolutamente rendida al pequeño en brazos, en una imagen que resumía perfectamente el espíritu del día: ternura sin artificios.

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En el entorno de Alberto Herrera también se dejaron ver nombres muy ligados a la familia, como Rocío Crusset o Pepa Gea, además de amigos y personas cercanas. Un bautizo íntimo, casi silencioso, que contrastaba con la boda multitudinaria que la pareja celebró meses atrás en Sanlúcar de Barrameda, como si esta vez hubieran decidido bajar el volumen de todo para quedarse solo con lo esencial.

Isai, hijo de Cristina Pedroche y el chef Dabiz Muñoz

Y luego está el otro bautizo, el de Isai, hijo de Cristina Pedroche y el chef Dabiz Muñoz, celebrado también en la más estricta intimidad, pero con ese punto de narrativa personal tan propio de la presentadora. Si el de Marcos era recogimiento familiar, el de Isai tenía algo de declaración emocional en redes sociales, con palabras cargadas de intensidad y ese estilo tan reconocible de Pedroche, donde todo se vive al máximo: el amor, la maternidad y hasta la nostalgia por el paso del tiempo.

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La ceremonia, celebrada en la parroquia de Santa Eulalia de Mérida, en Vallecas, tenía además un componente simbólico evidente: el regreso al origen. Un barrio al que Pedroche siempre ha mostrado un fuerte vínculo y donde incluso recibió sus primeros sacramentos, lo que añadía una capa emocional extra al momento. Todo en clave muy personal, muy de raíces, muy de volver al lugar donde empezó todo.

Y aquí es donde ambos bautizos casi parecen mirarse frente a frente. El de Marcos, más sobrio, más institucional en lo emocional, con ese aire de familia muy mediática pero contenida. El de Isai, más expresivo, más volcánico en lo sentimental, con la firma inconfundible de quien convierte lo íntimo en relato público con naturalidad.

Uno huele a sobremesa larga del sur, a conversación tranquila y a emoción contenida. El otro, a barrio, a memoria, a orgullo de origen y a emoción sin filtro. Y entre ambos, una misma historia: dos familias celebrando lo mismo, pero cada una a su manera.