La web impulsada por el sector turístico de la Comunidad Valenciana ‘No a la tasa turística’, un impuesto para gravar las pernoctaciones en alojamientos turísticos cuya implantación ultima el Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig junto a Compromís y Podemos, superaba a primera hora de esta mañana las 1.600 firmas de apoyo a su manifiesto en contra, precisamente, de esa tasa. Hoteleros, hosteleros, empresas, partidos políticos y también particulares se están volcando para que no prospere el nuevo impuesto.

La tasa turística fue ‘resucitada’ hace unos meses por Mónica Oltra, vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y Héctor Illueca (Podemos) vicepresidente segundo. Fue el mismo día en que Puig se encontraba en Sevilla. Se da la circunstancia de que sólo dos comunidades españolas la han implantado: Cataluña y Baleares. De hacerlo la Comunidad Valenciana, se convertirá en el impuesto de lo que la izquierda valenciana denomina ‘los países catalanes’.

Puig acabó transigiendo con la tasa turística en vísperas de la aprobación de los presupuestos autonómicos valencianos para 2022. El planteamiento ahora sobre el que trabajan los socios del Gobierno valenciano (PSOE, Compromís y Podemos), es el de una tasa que sea municipal y voluntaria. Algo que ya han rechazado los alcaldes de 3 de las 4 ciudades de mayor empuje turístico en la Comunidad Valenciana: Alicante, Benidorm y Torrevieja, todas gobernadas por el PP, pero que el Ayuntamiento de Valencia, con Compromís y PSOE en el Gobierno, sí está claramente decidido a aceptar.

Mientras tanto, la tasa turística continúa sumando rechazos que, a diferencia de hace unos días, ahora son más patentes y visibles. Y ello, porque el rechazo a esa tasa cuenta con una plataforma que lo sustente: una web que se gestó en una reciente reunión del sector con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), la organización de referencia para el empresariado en territorio valenciano.

La nueva plataforma web cuenta con cinco pestañas: la Home o página de inicio define el objeto de la página (no a la tasa turística en la Comunidad Valenciana). Una segunda, explica los motivos por los que firmar el manifiesto del sector contra la tasa turística y que esencialmente son dos: el primero que esgrime el sector es que los fondos europeos cubren todas necesidades de financiación. Por tanto, Sostenibilidad, Calidad, Innovación y Transformación Digital ya cuentan con una financiación garantizada en los fondos Next Generation, procedentes de la Unión Europea, por lo que consideran que no es necesario un incremento impositivo, que lastraría, dicen, la competitividad del propio sector.

Además, defienden que los hoteles de la Comunidad Valenciana han perdido entre el 50 y el 70% de su facturación en los dos últimos años, los de la pandemia, y que se encuentra un 10% por debajo de la media nacional en lo que a rentabilidad turística se refiere.

El manifiesto profundiza en estos motivos y hace una seria advertencia en relación a la ciudad de Valencia, gobernada por un alcalde, Joan Ribó (Compromís), que ha llegado a urgir la aprobación de esa tasa para imponerla en el municipio. El manifiesto del sector turístico advierte de que en el caso de Valencia, esta ciudad vería peligrar su estrategia de saltar a la primera línea de los destinos urbanos en ingresos «perdiendo claramente posiciones frente a sus competidores».

A continuación, aparece la llamada a la acción, con un «Sí, quiero firmar», que da acceso a un sencillo cuestionario en el que se solicita el nombre, del firmante, el cargo, la empresa a la que pertenece y la opción de incluir un sencillo mensaje acerca de por qué se adhiere a esta iniciativa. La web se cierra con dos listados: uno, de las empresas firmantes. Otro, de las personas físicas que firman: un ejercicio de transparencia que permite obtener una perspectiva muy real de los apoyos recabados.

La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) se ha sumado a la iniciativa, al igual que decenas de empresas. También, lo han hecho partidos políticos y el propio presidente de la Diputación de Alicante y del PP valenciano Carlos Mazón, así como la secretaria general María José Catalá y sus tres presidentes provinciales. Uno de ellos, Toni Pérez (Alicante) es también alcalde de la ciudad-turismo por excelencia: Benidorm. En el caso de la CEV esta organización sostiene que se suma «en rechazo a un impuesto que pone en juego la recuperación del sector». Una decisión que se acordó, precisamente, en reunión mantenida con todos los representantes del sector turístico en la que, como se ha dicho, se gestó la puesta en marcha de la referida plataforma web.