Compromís y Unides Podem siguen insistiendo en la tasa turística mientras la sexta ola covid se ceba con la Comunidad Valenciana. Hoy, en las Cortes, han recalcado que aún hay tiempo para aprobarla.

La principal actividad económica en la Comunidad Valenciana es el Turismo. La aportación al Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana y de España del sector turístico no sólo hay que mirarla en la repercusión directa, sino también tomando como referencia todos aquellos sectores auxiliares que de modo indirecto se benefician de que los hoteles llenen cada temporada y con su beneficio hacen crecer la economía. El PIB global que incluye a estos sectores alcanza en torno al 30% en territorio valenciano, según algunas fuentes.

Según la principal asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana, Hosbec, en datos del pasado día 10, la sexta ola de covid ha provocado el cierre de casi el 50% de los establecimientos de Benidorm, la ciudad-turismo por antonomasia. Hosbec, que hará una nueva evaluación de cierres tras Navidad, calcula que el porcentaje estará cercano entonces al 60-70%, dependiendo de las medidas restrictivas que se vayan a tomar por parte del Gobierno central y de las Comunidades y de la evolución sanitaria. En las tres capitales (Alicante, Castellón y Valencia) se estima que estará abierta el 80% de la planta hotelera, pero con ocupaciones muy bajas, porque la dinámica de las ciudades es distinta a la vacacional, que sí afecta extraordinariamente a Benidorm. Por tanto, se avecina un tiempo de pérdidas muy importantes para los establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana.

Los cierres de la planta hotelera afectan directamente al Producto Interior Bruto, como lo demuestra el hecho de que se redujera casi 8 puntos de 2020 respecto a 2019 en España como consecuencia de la crisis del covid. En el ámbito de la Comunidad Valenciana. ahora mismo, la situación viene marcada por encontrarse sumida en la alarma covid más importante de los últimos meses: cierres, anulaciones y, en consecuencia, problemas para establecimientos, personal y proveedores.

Pero en paralelo a esa delicada situación del principal sector económico de la Comunidad Valenciana, la tasa turística ha vuelto a resucitar por enésima vez en los últimos meses. Ha sido en las Cortes Valencianas. El motivo: Podemos y Compromís siguen insistiendo en ella. Hoy, Pilar Lima, de Unides Podem, ha recalcado desde la tribuna de oradores que las fuerzas de la izquierda que conforman el Gobierno valenciano aún están a tiempo de llegar a un acuerdo para 2022, dirigiéndose a la bancada socialista, y Compromís ha subrayado en referencia a la tasa turística que «no queremos ser los pagafantas de Europa», en alusión a la aplicación de esta tasa. Lima dijo también recientemente que existían posibilidades de retirar la enmienda a esa tasa siempre y cuando los socialistas, que ya se descolgaron de ella a inicios de diciembre, se comprometieran a aprobarla el próximo año: a las puertas de las elecciones autonómicas, en la primavera de 2023.

La Oposición al Gobierno valenciano rechaza la tasa. El PP ya ha insistido en sede parlamentaria y fuera de ella en que no la apoyará porque supone un claro perjuicio para el sector. Entiende que, ahora mismo, la prioridad es la de bajar impuestos y no incorporar más tasas. Vox también la ha rechazado y Ciudadanos se opone a ella. Sin embargo, en este nuevo momento complicado de la pandemia, los socios del PSOE siguen apostando por la tasa turística y lo evidencian en cada oportunidad, a pesar de que la realidad no aconseje reavivar el debate. Hoy mismo, el portavoz de Turismo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados Agustín Almodóvar sostenía que las cancelaciones aéreas y las restricciones en Reino Unido supondrían un duro golpe para la llegada de viajeros a lo que habría que sumar el elevado coste que para una familia británica tienen las pruebas pcr a las que se les obliga a someterse por aquel país. Lo mismo, ocurre con las medidas impuestas en otro país emisor importante: Holanda. Nada de ello parece hacer mella en la intención de Compromís y Unides Podem: Para ambas formaciones, imponer la tasa turística en la Comunidad Valenciana es una prioridad.