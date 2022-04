Ana Vega, portavoz de Vox en las Cortes Valencianas y Llanos Massó, portavoz de Educación en esa formación, han reclamado hoy la reforma del reglamento de las Cortes Valencianas para que los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en favor de la libertad educativa, la plataforma Hablamos Español, puedan defender esa iniciativa ante el Pleno de la Cámara valenciana y no se vea postergada al seno de una comisión, en este caso la de Educación.

Hablamos Español ha reunido más de 38.000 firmas para impulsar una ILP en defensa de la libertad del uso de la lengua en la Educación y la Administración. Sin embargo, las Cortes Valencianas han remitido esta defensa a la Comisión de Educación y no al Pleno, porque el tripartito valenciano de izquierdas que preside el socialista Ximo Puig no reformó en su día el reglamento de la Cámara. Y el actual no lo permite.

Ana Vega ha considerado «una vergüenza» que «por la dejadez» de las Cortes Valencianas Hablamos Español no pueda ejercer «su legítimo derecho» a defender su iniciativa y ha reclamado la reforma «urgente» del reglamento de la Cámara para que los promotores de las ILPs puedan llevar la defensa de esas iniciativas al órgano legislativo que representa a todos los valencianos. «Sólo podemos agradecer el trabajo de miles de personas que han estado más de un año trabajando hasta conseguir cuadruplicar las firmas requeridas», ha agregado Vega.

Por su parte, Llanos Massó ha recordado que la libre elección de la lengua es uno de los derechos de padres y alumnos «que son una y otra vez vulnerados en la Comunidad Valenciana» y ha sostenido también que «las políticas sectarias y totalitarias» de la Consejería de Educación que dirige Vicent Marzà (Compromis) «recortan derechos y libertades hasta el punto de que ya tenemos exiliados lingüísticos que cambian su residencia a comunidades vecinas para escolarizar a sus hijos en castellano».

Massó ha sostenido además que desde Vox «no pararemos hasta que se pueda estudiar en español en toda España» y ha anunciado que la formación apoyará todas las iniciativas que persigan este fin, como es el caso de la ILP de Hablamos Español.