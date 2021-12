Zasca de Llanos Massó al diputado de Podemos Ferran Martínez, quien sostuvo que las mujeres de Vox se habían beneficiado de las cuotas de la izquierda para acceder a las Cortes. Ella respondió: «Es usted un machista».

Llanos Massó es diputada de Vox en las Cortes Valencianas. Esta mañana, ha participado en uno de los debates en torno a los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2022. Su antagonista, el diputado de Unides Podem (Unidas Podemos) Ferrán Martínez. Unides Podem es uno de los tres partidos que conforman el denominado gobierno del Botánico, así conocido por el lugar en que se rubricó el pacto de gobernabilidad para la Comunidad Valenciana. Los otros dos partidos que forman ese gobierno son el PSOE de Ximo Puig, y Compromís, que tiene como mayor exponente a Mónica Oltra.

Este mediodía, parte de las enmiendas de que hablaba Massó en su alocución eran en torno a la cuestión de género. Una vez concluido su turno de palabra ha subido al estrado Ferrán Martínez, quien en su alocución ha hecho referencia a la importancia que a su juicio tenían las cuotas implantadas por la izquierda en las listas: «Las mujeres de su grupo (de Vox) -ha dicho Martínez- se han podido beneficiar gracias a esa ley de cuotas que usted tanto critica. Y que es gracias a eso por lo que muchas de sus compañeras tienen el inmenso honor de ser diputadas. Porque el feminismo conquista derechos para todas y todos. Hasta incluso, para ustedes».

En su contrarréplica, Llanos Massó ha entrado de lleno a esa afirmación y ha reprochado directamente a Martínez su alusión: «Mire, señor Martínez, lo voy a decir con todas las letras: Es usted un machista», le ha espetado de entrada, para continuar añadiendo que lo que ella no entendía «es cómo sus compañeras de grupo y sus compañeras de Botánico no se han levantado ahora mismo y han salido de la sala». Pero la reprimenda de Massó a Martínez no ha quedado ahí: «Usted -ha añadido- acaba de reconocer que están aquí por cuota. No por su valía», en referencia a esas mujeres. «Ya le aseguro yo que las compañeras de mi grupo parlamentario están aquí por su valía. No por cuotas». A continuación, dirigiéndose a las diputadas de Unides Podem, Compromís y PSOE, Massó ha dicho que «señoras de la izquierda, señoras de los grupos que sustentan al Botánico: ustedes han perdido una oportunidad de oro para defender a las mujeres de un diputado machista, que acaba de decir que sus compañeras están aquí porque han podido establecer unas cuotas, que si no, no estarían».