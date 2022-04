El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, y su consejero de Educación, Vicent Marzà (Compromís), han decidido someter a los 25.000 refugiados ucranianos que han llegado a esta Comunidad a una intensa inmersión lingüística sin precedentes en la que el valenciano prima claramente sobre el español. Nada menos que 22 cursos de acogida para aprender valenciano, frente a sólo 8 en español en todo lo largo y ancho del territorio valenciano. Por tanto, sólo una opción para aprender español por cada 3 de valenciano: una inmersión en toda regla.

La fijación del Gobierno de Ximo Puig por la inmersión lingüística no conoce límites. Primero fueron los comercios, a los que una entidad catalanista Plataforma per la Llengua quiso señalar con un distintivo rojo si sus empleados no hablaban valenciano o no respondían en esa lengua a quien se dirigiera a ellos en catalán. Luego, la campaña de esa misma plataforma para alentar que se denunciara a los profesores que no impartieran sus clases en catalán. Más tarde, los otros niños de Canet aplastados por la inmersión. Y, ahora, el objetivo son los refugiados ucranianos. Los mismos a los que el presidente del Gobierno el socialista Pedro Sánchez visitó recientemente en Alicante, entre otros.

Bajo el pretexto de ‘Programa de acogida lingüística al pueblo ucraniano’, la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Generalitat Valenciana ha puesto puesto a disposición de esos refugiados lo que ha denominado en la página web de la propia Generalitat Valenciana como «algunas herramientas para la acogida lingüística del pueblo ucraniano». Entre esas, ‘herramientas’ cursos de acogida lingüística. Y si bien el enunciado agrupa «de valenciano o castellano», la realidad es que la oferta presenta 22 cursos para valenciano y sólo 8 para español.

Los 8 cursos de español o castellano se imparten en las escuelas oficiales de idiomas de Alicante, Benidorm y Torrevieja (Provincia de Alicante), Valencia, Gandía, Liria y Sagunto (Valencia) y Castellón (Castellón), mientras que los de valenciano cuentan con una oferta muy superior. Nada menos que 22 de norte a sur de la Comunidad Valenciana, que se imparten en Alicante, Alcoy, Benidorm, Dénia, Elche, Elda, San Vicente del Raspeig, Torrevieja y Orihuela, en la provincia de Alicante; Alzira, Gandia, Liria, Onteniente, Paterna, Quart de Poblet, Sagunto, Torrente, Utiel, Valencia y Játiva (Provincia de Valencia) y en Castellón y Villarreal, en la provincia de Castellón.

Por tanto, los cursos de valenciano se imparten en todas escuelas de idiomas donde se ofrecen los de español…, y en otras 14 escuelas oficiales de idiomas más. Llama la atención, que un municipio como Orihuela, donde el español es la primera lengua con una proporción enorme frente al valenciano, se imparta curso de valenciano para ucranianos y no de español, que será la lengua en que tendrán que dirigirse a los demás en ese municipio, por ser la más utilizada de largo.

La iniciativa de Ximo Puig y Vicent Marzà llama más la atención por cuanto es muy posible que una buena parte de esos refugiados ucranianos tengan que ganarse la vida en otras provincias o comunidades, donde de poco o nada les servirá el valenciano para relacionarse.

La enorme diferencia entre el español y el valenciano ha llamado la atención también, entre otros, de Daniel Sirera, director de Gabinete y Estrategia del presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que preside el alicantino Carlos Mazón. Sirera, que fue presidente del Partido Popular en Cataluña, ha lanzado hoy un demoledor tuit respecto a esta escandalosa inmersión lingüística de Puig y Marzà: «Para los 25.000 ucranianos que han llegado a la Comunidad Valenciana en el último mes, la Generalitat ofrece unos cursos de ‘acogida lingüística’. En valenciano: 22 cursos. En castellano: 8 cursos». Y acompaña el mensaje de un emoticono que refleja un rostro pensativo.

Hay que recordar que sólo entre los años 2015 y 2021, el Gobierno que preside Ximo Puig concedió más de 7 millones de euros en ayudas y subvenciones a chiringuitos catalanistas para promoción y desarrollo del catalán y que A Punt, la televisión autonómica valenciana, ha entrado hace poco a formar parte de una plataforma audiovisual, de la que también forman parte la catalana TV3 y la balear IB3, con contenidos en catalán.