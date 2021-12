Comunicacions dels Ports, empresa relacionada con los hermanos del presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig recibirá más de 126.500 euros en ayudas al valenciano por parte de la Consejería de Vicent Marzà.

El entorno familiar parece llevar de cabeza a los socialistas. Desde Pedro Sánchez hasta el presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig. Pero, en territorio valenciano, también a Compromís. La Generalitat Valenciana, que preside Ximo Puig, ha vuelto a subvencionar a una empresa relacionada los hermanos del propio Puig a través de las ayudas de fomento al valenciano, concedidas desde la Consejería de Educación que dirige Vicent Marzà (Compromís). Se trata de ayudas para el fomento del valenciano en el ámbito de los medios de comunicación. Curiosamente, un campo en que opera actividad empresarial de miembros de la familia Puig. La resolución está firmada el pasado día 14 del presente mes de diciembre por el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano. En una extensa parte expositiva, la resolución apunta a una amplia batería de informes sobre los que justifica los criterios de la concesión de las ayudas.

Así, Comunicacions del Ports, ligada a la familia de Puig y que tal como publicó OK DIARIO es una de las empresas que forman parte de la investigación que la Guardia Civil lleva a cabo en torno a unas subvenciones recibidas desde Cataluña desde el año 2014, percibirá 126.500 euros en ayudas de fomento al valenciano en el ámbito de los medios de comunicación. Bajo la justificación de ayudas al fomento del valenciano en televisión recibirá 21.848,02, en radio (45.242 euros) y en prensa escrita no diaria (59.500 euros). Se da la circunstancia de que en el ámbito de prensa escrita no escrita, recibe la máxima cuantía concedida en esta remesa de ayudas junto a otras dos empresas.

Se da la circunstancia también de que director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana Rubén Trenzano ya tuvo que responder ante una denuncia presentada por la ex secretaria general del PP en la Comunidad Valenciana Eva Ortiz del presunto delito de falsedad en documento público, en un caso precisamente relacionado con las ayudas al fomento del valenciano hace algunos años, a Comunicacions del Ports y Mas Mut Producciones. Entonces, Trenzano fue absuelto. El Partido Popular también reclamó en marzo una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la obtención de subvenciones públicas por parte de empresas vinculadas al hermano de Puig, pero fue rechazada por los socialistas, Compromís y Podemos: los tres partidos que conforman el Gobierno valenciano.

La Consejería de Educación, que dirige Vicent Marzà ha concedido diversas subvenciones y ayudas, en otros momentos, a entidades catalanistas. Entre otras, Plataforma per la Llengua. Esta entidad es la misma que ha promovido una campaña para denunciar a docentes que no utilicen el catalán en la Universidad y que propuso marcar con un distintivo rojo a aquellos comercios que rechazaban atender a sus clientes en valenciano., entre otras. Pero también a otras varias. Marzà, además, abogó recientemente por eliminar la asignatura de Religión en los colegios valencianos.