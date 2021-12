Vicent Marzà, el consejero valenciano que no es partidario de que la asignatura de Religión se imparta en los colegios sí subvenciona a organizaciones catalanistas desde la Consejería de Educación, que dirige.

La oposición de Vicent Marzà a la asignatura de Religión en los colegios no impide al consejero de Educacion valenciano subvencionar generosamente a organizaciones catalanistas desde la Comunidad Valenciana y con implantación en este territorio. Así es, prácticamente, desde su entrada en el Gobierno valenciano de Puig y Oltra. Vicent Marzà ha concedido a Plataforma per la Llengua más de 311.000 euros en los últimos seis años. Esta entidad es la que espiaba en los centros educativos a quienes no hablaban catalán y la misma misma que promovió que se identificara con un distintivo rojo a los comercios que no hablaran valenciano. En 2019, Marzà concedió también en torno a 100.000 euros en ayudas a medios catalanes, que incluían una pestaña o publicaciones de la Comunidad Valenciana, y concedió otros 20.000 euros para El Temps. Una publicación que situó en su día la alicantina Isla de Tabarca en los países catalanes.

A finales del pasado año (2020) se conoció también una batería de subvenciones dirigidas a entidades catalanistas desde la Consejería de Educación de Marzà. Entre ellas, 125.000 euros para Escola Valenciana, de la que el propio Marzà fue directivo. pero también 77.000 euros a la citada Plataforma per la Llengua y otros 60.000 euros para Acció Cultural del País Valenciano. En todos estos casos, el argumento fue la promoción del valenciano en el ámbito social. En el caso de Acció Cultural, la entidad está presidida por Anna Oliver, quien fue anunciada como participante en el reciente debate ‘Islas Baleares, Cataluña y País Valenciano: futuros compartidos’, organizado por el catalán Instituto Soberanies dentro de las jornadas dedicadas a Gabriel Alomar y a cuya clausura estaba prevista la presencia de los presidentes de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonés, y de Baleares, Francine Armengol.

También, dentro de esas ayudas a la promoción del valenciano en el ámbito social concedidas por la Consejería de Educación de Marzà en 2020, un total 45.000 euros fueron destinados a proyectos de la Fundació Sambori, que ha recibido más de 256.000 euros del Gobierno valenciano en los últimos 6 años. Esta Fundación incluye en su web un agradecimiento al Instituto de las letras Catalanas por la subvención para creación de esa página. En concreto, la ayuda procedía de la subvención que el citado instituto otorgaba a la creación o renovación de páginas web sobre literatura catalana.

Marzà no ha escondido nunca su pancatalanismo. De hecho, el 11 de septiembre de 2014, fecha de la Diada catalana, poco antes de acceder a su responsabilidad como consejero de Educación valenciano, llegó a decir en una entrevista que los países catalanes «son una realidad más allá de lo que pinta el Estado». Fue en la catalana Radio Terra.