Valencia perderá 17.483 empleos y 1.080 millones al año si Puente y Aena no amplían ya su aeropuerto

Valencia pone en riesgo 17.483 empleos cada año a partir de este 2024, unos ingresos de 1.080 millones de euros, también cada año y un Producto Interior Bruto (PIB) de 933 millones de euros anuales para la provincia si el Ministerio de Transportes que dirige el socialista Óscar Puente y Aena no arrancan ya la ansiada ampliación que pide a gritos el aeropuerto de Valencia. Y continúan dejándolo para incluirlo en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031. Una circunstancia que ha hecho augurar a Mazón que, si es así, la infraestructura no estará lista hasta 2040.

La urgencia ha quedado demostrada en el Estudio de la Necesidad de Ampliación del Aeropuerto de Valencia, que han elaborado las cámaras de comercio valencianas y que este martes se ha presentado en la Cámara de Comercio de Valencia, del que se desprenden los datos antes referidos, El citado acto ha estado presidido por el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón junto a la alcaldesa de Valencia María José Catalá y el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia Jose Vicente Morata.

Los antecedentes: ampliaciones «no necesarias»

El estudio, presentado este martes, fue encargado por Mazón el 3 de abril, tal como publicó en su día OKDIARIO, después de que este 6 de marzo, el Gobierno de España revelase en una respuesta parlamentaria al senador del PP Agustín Almodóbar que la ampliación de los aeropuertos de Valencia, que está al límite de su capacidad, y de Alicante-Elche Miguel Hernández «no» era necesaria.

Y después, también, de que este viernes el consejero delegado de Aena anunciara sin fecha esa ampliación, aunque sí anticipando que la citada ampliación estará contenida en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031. Un anuncio que provocó la inmediata reacción de Carlos Mazón que recomendó a Aena: «Sean serios».

El aeropuerto de Valencia está desbordado

En el caso de Valencia, el problema estriba en que el tráfico de pasajeros se ha desbordado por su enorme incremento. De modo, que supera ya los 10 millones después de crecer un 15% sólo en el primer trimestre de 2024. Por ello, si bien estaba previsto que aún no alcanzase su techo, ya lo ha hecho. Y ahora mismo está en la disyuntiva de adecuarse a ese crecimiento o de padecer una paulatina pérdida de pasajeros.

De hecho, el tráfico del aeropuerto de Valencia ha crecido de los 1,3 millones de pasajeros en 1990 a los 9,9 millones de diciembre de 2023. Es decir, 7,6 veces el tráfico de aquel 1990. Sólo los pasajeros internacionales. Es decir, los extranjeros, han crecido de 0,3 millones en 1990 a 7 millones en 2023. Por tanto, el tráfico de pasajeros internacionales del aeropuerto de Valencia es, ahora, 23 veces superior al de 1990.

Con estos datos, las previsiones de tráfico para 2030 apuntan a un crecimiento estimado que alcanzará los 17,3 millones de pasajeros en un escenario neutro. Y, hasta 21,3 millones en un escenario optimista.

Desastre para el empleo, los ingresos y el PIB si no hay ampliación ya

La presentación del estudio de la necesidad de ampliación del aeropuerto de Valencia ha desbordado este martes todas las expectativas. En síntesis, ese estudio advierte que en el escario más moderado una no ampliación del aeropuerto de Valencia o un retraso hasta 2031, como es de prever si las obras se incluyen, como se ha dicho, en el DORA 2027-31, ponen en riesgo un impacto económico sólo en ingresos por valor de 1.080 millones de euros al año. Además, ponen también en riesgo un impacto económico de 933 millones de euros del PIB provincial cada año. Y, por si todo ello fuera poco, sitúan también en riesgo 17.483 empleos cada año.

En el escenario más optimista, es decir, el que auguraría un mayor crecimiento en caso de llevarse a cabo la ampliación, lo que se pone en riesgo son 1.780 millones de euros al año. Nada menos que 1.540 millones anuales del PIB de la provincia de Valencia y 28.860 empleos cada año, también.

En cuanto al tráfico de viajeros, la no ampliación pone en riesgo la posible llegada de cuatro nuevos millones de pasajeros al año en un escenario neutro. Y, en el más optimista, el incremento podría alcanzar los 6,6 millones de pasajeros. Que serán los que no viajen a Valencia si el aeropuerto no se amplía.