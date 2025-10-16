Torrent (Valencia) tendrá una escuela con fondos solidarios de la Diputación de Huesca para la DANA

Torrent, la segunda localidad con más habitantes de la provincia de Valencia tras la capital, contará con una nueva escuela infantil gracias a la aportación solidaria de 227.077 euros de la Diputación de Huesca, que preside el popular Isaac Claver, a la Asociación Nova Vida, de Torrent. La nueva guardería social se levantará en el barrio del Xenillet. Y será una infraestructura clave en ese entorno y destinada a atender a niños y familias vulnerables. Esta nueva escuela se erige se erige tras la destrucción de la anterior en la DANA del 29 de octubre de 2024. La anterior estaba ubicada junto al barranco del Poyo. El agua superó en su interior los 2,40 metros de altura.

La futura escuela tendrá una capacidad para 70 menores. Dispondrá de zonas educativas, espacios familiares y áreas recreativas. La aportación de la Diputación de Huesca, equivalente a un euro por cada uno de los habitantes de esa provincia, ha sido aportada a la Diputación de Valencia, que preside Vicent Mompó. Y fue esta institución la que decidió junto al Ayuntamiento de Torrent, cuya alcaldesa es Amparo Folgado, destinar estos fondos al municipio como símbolo de hermanamiento entre territorios afectados por la tragedia.

El presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, ha calificado a Torrent de «tierra hermana». Y ha destacado que la guardería que se construirá con el dinero aportado desde la Diputación de Huesca es «mucho más que un edificio. Es la voluntad de un pueblo de Huesca que no olvida y que quiere transformar el dolor en oportunidad. Un euro por habitante, 277.077 corazones laten en Xenillet para construir futuro, educación e igualdad».

También, ha destacado Isaac Claver que la aportación no es institucional, sino profundamente humana. Y ha expresado que La DANA la colaboración con Torrent, demuestra que cuando las diputaciones de Valencia y Huesca, el Ayuntamiento de Torrent y Nova Vida trabajan juntos: «Somos invencibles».

Por su parte, el presidente de Nova Vida, Javier Noguera, ha mostrado su ilusión: «Visualizamos ya a los niños corriendo, aprendiendo y recuperando una infancia que nunca debieron perder. Esta guardería será un pulmón para el barrio».

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha manifestado que el proyecto del Xenillet es un símbolo del modelo de reconstrucción de la localidad de Torrent. Basado en la cohesión social, la atención a la infancia y la alianza con entidades sociales.