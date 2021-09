El presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig ha afirmado hoy que un posible adelanto electoral en la Comunidad Valenciana no se encuentra en estos momentos en su agenda. Sin embargo, no ha garantizado que sea así de cara al futuro porque también ha dicho que en la política no se puede decir «de este agua no beberé».

Puig ha señalado que sus prioridades, en estos momentos, se centran en salir de la pandemia y ha rechazado la opción de convocar elecciones, si bien finalmente ha dejado una puerta abierta.

La posibilidad de una convocatoria anticipada de elecciones en la Comunidad Valenciana viene siendo manejada por todos los partidos desde hace tiempo. En concreto, se ha llegado a hablar en círculos políticos de la primavera de 2022 como el momento para llevar a cabo esas elecciones. Sin embargo, esta fecha conllevaría que la convocatoria o anuncio se produjeran muy pronto, a inicios del próximo mes de octubre. Un mes especial para este territorio, que celebra especialmente su fiesta autonómica el 9 de octubre.

Hoy, Puig, ha negado ese adelanto…., de momento, pero según se entiende de sus palabras ha dejado una puerta abierta. ha sido en una entrevista concedida a la Cadena SER. En esa misma entrevista, el presidente de la Generalitat ha anunciado también que la Comunidad Valenciana tendrá centros de vacunación en los aledaños de los encuentros de fútbol desde este mismo fin de semana para que puedan vacunarse aquellas personas que aún no se han vacunado.

Puig ha sostenido que el 86% de la población ha recibido la pauta completa de vacunación en la Comunidad Valenciana, pero ha señalado que es necesario acelerar el proceso. Con ese fin, se instalarán centros de vacunación en los estadios.

En concreto, este fin de semana se disputan dos partidos de Primera Division en la Comunidad Valenciana: el primero, sábado, Elche-Levante. El segundo, el domingo por la noche, Valencia-Real Madrid en el Estadio de Mestalla. El Villarreal, en este fin de semana, juega fuera de la Comunidad Valenciana.