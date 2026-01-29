El PSOE rechaza la comisión de investigación de la muerte de 2 niñas en un hinchable en Mislata (Valencia)

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Mislata, en Valencia, ha rechazado con sus 14 votos la moción del Grupo Popular en el Consistorio para crear una comisión de investigación en que se depurasen las responsabilidades políticas por la muerte de dos niñas en un hinchable en la citada localidad el 4 de enero de 2022. El suceso dio la vuelta a España. Y sobre el mismo se garantizó la máxima transparencia. Pero no ha sido así, los socialistas que lidera el alcalde y secretario general del PSOE en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, han tumbado la iniciativa, a pesar de que tanto el PP, como Vox y Compromís-Podemos la han votado a favor. La moción del PP no buscaba rédito político ni electoral. Sólo depurar las responsabilidades políticas «garantizando un enfoque respetuoso, transparente y sensible hacia las familias afectadas, así como una actitud de cercanía y acompañamiento institucional», tal como reza la citada moción, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

La noche del 4 de enero de 2022, en torno a las 20:15 horas, una de las atracciones de la feria de Mislata, el castillo hinchable, voló por los aires a causa del viento. Una niña de 8 años salió lanzada, al igual que otra niña, de 4 años. Una, cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo, mientras la otra cayó sobre una caseta de la feria. Ambas, fueron trasladadas entonces por dos ambulancias al Hospital La Fe y al Clínico de Valencia. Otros siete menores también resultaron heridos. Las dos niñas fallecieron.

Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, y siempre con respeto hacia el inmenso dolor de las familias de ambas niñas fallecidas, el PP ha presentado este jueves una moción al Pleno del Ayuntamiento para crear una comisión de investigación. Y todos los grupos han estado de acuerdo en apoyarla, menos el PSOE. El partido del alcalde, Carlos Fernández Bielsa, que la ha votado en contra. Como los socialistas cuentan con 14 concejales, frente a cuatro del PP, dos de Vox y uno de Compromís-Podemos, la moción ha sido rechazada.

La indignación que este hecho ha producido ha sido tal, que a última hora de la tarde de este jueves, la portavoz adjunta de los populares en las Cortes Valencianas, Laura Chuliá, ha reclamado al alcalde de la localidad, Carlos Fernández Bielsa «que dé la cara», porque, cuatro años después de aquella tragedia «seguimos sin que nadie asuma responsabilidades políticas». Chuliá ha advertido a Bielsa que «no puede seguir mirando hacia otro lado, manteniendo una actitud de abandono y desprecio a las familias soltando mentiras para salir del paso».

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mislata, Fernando Gandía, ha destacado el hecho de que el alcalde, Bielsa, haya hecho coincidir el debate de los presupuestos en el Pleno con el debate de la moción de la comisión de investigación «cuando siempre hace un Pleno extraordinario para las cuentas», con lo que según entiende se quería oscurecer ese punto de la moción.

Laura Chuliá también ha criticado lo que ha denominado «doble vara de medir» de los socialistas: «En las Cortes Valencianas no paran de pedir la comparecencia de las víctimas en la comisión de investigación, pero cuando ellos tienen la posibilidad de hacerlo no sólo esquivan a las víctimas de la tragedia del castillo hinchable, sino que ni siquiera son capaces de aprobar la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Mislata y la rechazan de plano en el pleno».