Vera, la niña de 4 años fallecida tras el accidente del castillo hinchable en la feria de Navidad de Mislata, nos ha dejado su voz y la alegría de su rostro. Ha sido a través de un emotivo vídeo de despedida que el padre de la pequeña ha subido hace apenas unas horas a las redes sociales. El vídeo nos muestra a la menor cantando, cuando nada hacía presagiar la tragedia vivida en Mislata, el pasado día 4 del presente mes de enero.

En el texto que acompaña al vídeo, el padre de la pequeña nos la acerca a ella en primera persona: «Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. Vera».

Vera, que pasó varios días en estado de muerte cerebral a consecuencia del citado accidente, nos deja, además, su sonrisa en un maravilloso vídeo en que la pequeña canta una canción que dice «coge de casa una escalera que te suba al firmamento para pintar de colores la estrella de Navidad». La publicación, reproducida miles de veces desde que el padre de la pequeña la subiera a twitter la pasada noche es, además, una lección de vida y esperanza en un momento tan difícil como el que la familia de la pequeña está pasando con su pérdida. Además, la familia de Vera ha donado sus órganos, que servirán para salvar la vida de otros cinco niños. Con este mensaje y este emotivo vídeo, Vera estará siempre en el recuerdo de todos: niños y mayores.

El pasado martes 4 de enero, una fuerte ráfaga de viento se llevó por los aires el castillo hinchable de la feria de la localidad valenciana de Mislata. Nueve niños, que en esos momentos disfrutaban de la atracción resultaron heridos. La peor parte se la llevaron dos niñas, que salieron volando por los aires para golpearse en su caída contra el suelo. Una, de 8 años, fallecida apenas unas horas después del accidente. Y la otra, Vera, de apenas 4 años, que en la noche del domingo, también falleció y que a través de su padre nos deja aquí y ahora este emotivo mensaje. Un mensaje con el que siempre vivirá en todos los corazones.