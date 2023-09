La primera diputada en las Cortes Valencianas con síndrome de Down: «Doy las gracias a Mazón»

Una mujer, la popular Mar Galcerán, ha hecho historia. Ella se convertirá en unos días en la primera persona con síndrome de Down que accede a un escaño en las Cortes Valencianas. Un hito que ha logrado después de ser llamada por el presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón, para formar parte de la lista del PP en la Provincia de Valencia en los últimos comicios autonómicos de este 28 de mayo.

Mar Galcerán es la número 20 de esa lista. El PP logró en las urnas 15 diputados, pero las sucesivas renuncias de quienes la antecedían para acceder a responsabilidades en la Administración autonómica incompatibles con las Cortes de la autonomía la han llevado al escaño. Precisamente, un «doy las gracias a Mazón» ha sido su primera y espontánea reflexión en conversación mantenida con OKDIARIO.

Mar Galcerán es funcionaria de carrera y secretaria de área de Atención a Personas con Diferentes Capacidades del PP valenciano, partido al que se incorporó ya en su rama juvenil, Nuevas Generaciones. También, ha sido presidenta de Asindown (Asociación Síndrome de Down de Valencia), fundada en 1989 por familias con hijos con síndrome de Down.

Según Mar Galcerán ha confesado en una entrevista también con OKDIARIO publicada este 24 de mayo: «Siempre me he sentido integrada en el Partido Popular». Este jueves, Mar Galcerán ha manifestado que está «deseando empezar a trabajar con mi grupo parlamentario», si bien aún no conoce la fecha que fijará la Cámara para su incorporación.

Y ello, porque la nueva diputada autonómica del PP valenciano es una persona muy querida en la organización, tanto por su forma de ser como por tratarse de una mujer muy trabajadora, que ha sabido además compatibilizar su vida profesional con su dedicación a la formación política que representa.

Para ella, esta nueva etapa como diputada autonómica del Partido Popular valenciano de Carlos Mazón. supone: «Una gran responsabilidad que asumo con energía y entusiasmo». Este jueves, el boletín de las Cortes Valencianas ha publicado ya las renuncias de varios diputados que asumen otras tareas en la Administración valenciana.