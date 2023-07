Mazón será presidente de la Generalitat Valenciana a 10 días de las elecciones generales: el 13J

El líder del PP valenciano y ganador de los comicios autonómicos del 28M en este territorio Carlos Mazón será investido presidente de la Generalitat el próximo jueves, 13 de julio, a diez días de las Elecciones Generales. Sólo 24 horas antes, el miércoles 12, Mazón dimitirá como presidente de la Diputación de Alicante tras el postrero pleno de la institución provincial para aprobación de actas. Así, lo ha adelantado el propio Mazón este jueves a falta de la confirmación oficial, que está prevista que la presidenta de las Cortes Valencianas Llanos Masó realice en unas horas, tras las reunión que mantendrá con el propio Mazón.

La presidencia de la Diputación en funciones, una vez Mazón consume su dimisión, será asumida por la actual vicepresidenta Ana Serna hasta que tome posesión el nuevo presidente de la institución, el también popular Toni Perez, que es además alcalde de Benidorm. En la futura corporación provincial, Toni Pérez mantendrá a Ana Serna en la vicepresidencia.

Mazón ha explicado que «tengo decidido que en cuanto pase el Pleno de actas de la próxima semana» en la Diputación de Alicante «automáticamente, presentaré mi dimisión para acceder como un diputado más al pleno de investidura del próximo día 13», en las Cortes Valencianas.

Mazón ha explicado que «yo quiero hacerlo así. No quiero tener que someter a un informe jurídico nada. Ni quiero acumular nada. Creo que la higiene y el respeto, nada menos que a una investidura, nada menos que a la presidencia de la Generalitat Valenciana, merece también un mensaje de respeto institucional».

Se da la circunstancia de que la actual vicepresidenta segunda de las Cortes Valencianas la socialista Gabriela Bravo ha decidido no dimitir como consejera de Justicia hasta que no se constituya la Mesa de las Cortes, amparándose en un informe jurídico de la Abogacía de la Generalitat. Algo, que Mazón no hará. Mazón se irá de la Diputación antes del Pleno que le designará con los votos de PP y Vox presidente de la Generalitat Valenciana.