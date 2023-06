Mazón exige una investidura «lo antes posible» y acusa a Puig de «pegarse con loctite al sillón»

El futuro presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha acusado este miércoles al actual presidente en funciones del gobierno autonómico el socialista Ximo Puig de «pegarse con loctite al sillón» y le ha reclamado que facilite que la sesión de investidura se lleve a cabo lo antes posible.

Carlos Mazón ha efectuado estas manifestaciones tras recibir en su condición de presidente de la Diputación de Alicante al Club Deportivo Eldense que este domingo ha logrado el ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

El PP lleva días reclamando a Puig y al PSOE valenciano que agilice los plazos y, con ello, la sesión de investidura de Mazón, que ya cuenta con los votos para ser investido presidente de la Generalitat Valenciana en primera votación. Pero los socialistas siguen empeñados en alargar esa investidura el máximo tiempo posible.

Frente a ello, Mazón ha explicado que le gustaría que su investidura fuera «lo antes posible» porque «la gente ya ha hablado. Ya ha dicho que quiere cambio. Y creo que lo ha dicho con claridad». Por lo que «no veo razones para eternizar esta cuestión».

En esa misma dirección, Mazón ha vuelto a hacer un llamamiento al Partido Socialista: «Esta imagen de pegarse al sillón o de estar en la burbuja del Palau ya no es necesaria cuando la gente ha dicho que nos pongamos en marcha y tenemos planes para ponernos en marcha. No veo la necesidad de retrasarlo ni de aferrarse a nada».

Según ha dicho, «están ocurriendo cosas que, francamente, no me parecen las más edificantes. Estoy viendo subvenciones a dedo con un gobierno en funciones, acuerdos que yo no esperaba que se realizaran de esta manera. Y no me gustaría que esta situación se prolongara mucho por el prestigio de las instituciones: nada menos que de la Generalitat Valenciana».