El PP señala a la alcaldesa de Paiporta por no convocar el CECOPAL ante la DANA: «No lo entiendo»

Chelo Lisarde, portavoz del PP en Paiporta, una localidad ubicada el epicentro de la DANA que asoló decenas de municipios de la provincia de Valencia este 29 de octubre, ha criticado con dureza a la alcaldesa socialista Maribel Albalat en el pleno municipal, no convocara el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) el día de la DANA, como sucedió en la vecina localidad de Torrent, donde se convocó a las 10,30 horas, según ha confirmado la propia Lisarde: «No lo puedo entender».

Las críticas de Lisarde se producen días después de que el presidente del Gobierno el también socialista Pedro Sánchez descargara a su Ejecutivo de cualquier responsabilidad en la DANA en su intervención en el Congreso de los Diputados y lleve días elogiando la gestión del ex presidente de la Generalitat Ximo Puig en la DANA de la Vega Baja de 2019 a pesar de que dos alcaldes de esa comarca en aquellos días, el entonces primer edil de Orihuela y la alcaldesa de Almoradí, que sigue al frente de su ayuntamiento, hayan recordado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no les avisó entonces del desbordamiento de la rambla de Abanilla.

En concreto, según se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, Chelo Lisarde manifiesta a la alcaldesa socialista de Paiporta que sigue sin entender por qué, con la misma información que en Torrent, en este ayuntamiento, no se hizo lo mismo», en referencia a la convocatoria del CECOPAL.

La concejala popular pone de ejemplo a la localidad de Torrent, la segunda ciudad con mayor número de habitantes en la provincia tras Valencia, donde según explica «a las 10,30 se reunió el CECOPAL». Y agrega que «no entiendo cómo, aunque fuese esperando al mediodía, porque en ese momento no llovía, no se llamó a los padres para que de una forma ordenada se llevaran a los niños a la hora de comer».

Chelo Lisarde cuestiona también a la alcaldesa socialista y manifiesta que tampoco entiende «por qué no se suspendieron las extraescolares». Y agrega que tampoco puede entender «cómo se ha mantenido desinformada a la población de la forma en que se ha mantenido desinformada».

Lisarde recuerda que en ese día: «Usted dice que no había teléfonos. Pero, aquí, nos fuimos la portavoz de Compromís y yo patita a patita al puesto de mando avanzado para pedirle que por favor, aunque fuera con micrófonos de los chinos, con megáfonos de los chinos, se informara a la población. Porque no había ninguna información. Y no lo puedo entender».