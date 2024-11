De salvar vidas durante la DANA en Paiporta a ser detenido por los desórdenes en la visita de Sánchez

Hay historias que cambian la vida de las personas. Una de ellas es de un hombre cuyas iniciales de los apellidos corresponden a C.C., como piden sus personas allegadas con las que ha contactado OKDIARIO que se le mencione. C.C. reside en Albal. Tiene un hermano, con quien a veces se le confunde. A este último, la riada de este 29 de octubre le arrasó el bar que regentaba, según las fuentes consultadas. A C.C. no se lo llevaron las aguas de milagro, porque se expuso a ellas para salvar hasta ocho personas, según las mismas fuentes. Salió de la riada sumido en el shock y el dolor. Según fuentes próximas al caso, está investigado como supuesto autor de lanzar una bola de barro al coche de Sánchez. Según todas las fuentes consultadas por OKDIARIO, C.C. no tiene relación alguna con los movimientos ultras. Es, sencillamente, un ciudadano al que presuntamente la tensión se le descargó en aquellas horas fatídicas.

C.C. no milita ni es conocido en ambientes políticos, como ha podido constatar OKDIARIO de diversas fuentes. Tanto en este ámbito ultra como en la propia Paiporta. Sencillamente, no le conocen.

La mañana del 4 de noviembre, cinco días después de la devastadora DANA que ha asolado la Comunidad Valenciana, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Carlos Mazón, tuvieron que suspender precipitadamente su visita a la devastada Paiporta.

En un codo de entrada a la localidad, mientras iban a pie, les llovieron bolas de barro y objetos. El tumulto se prolongó durante varios minutos. Pedro Sánchez se fue precipitadamente, mientras el Rey, la Reina y Mazón continuaban en Paiporta. El coche de Sánchez recibió algunos impactos. Esto último, ha precipitado las detenciones de tres personas por su presunta relación con los hechos.

Este jueves, Paiporta mira con ojos de sospecha al extraño que cruza los límites del pueblo preguntando por C.C., y no es fácil obtener información. Cualquier comentario o alusión al caso se solventa con una respuesta de empatía con el ahora investigado o con el rechazo frontal a cualquier comentario, porque es persona apreciada en la localidad.

C.C. está sumido en un dolor enorme, según relatan fuentes próximas a OKDIARIO en un escenario que ya ha pasado página de aquella visita. Quienes le conocen dicen que se trata de una buena persona, que su supuesta reacción no tuvo que ver con ningún movimiento ultra ni nada que se le parezca y recuerdan que este hombre ha salvado vidas.

Otras fuentes, en este caso sí políticas, afirman que a C.C. no le conocen. Y niegan también tajantemente que tenga nada que ver con esas tendencias: «A ese hombre no le conocemos. No sabemos quién es. Y a los otros, tampoco», abundan.

Otro dato que desmonta la teoría del móvil político en aquella jornada es que él tampoco ha recurrido a letrados próximos a ese entorno, ni a los de ningún sindicato. Tiene a su propio defensor. Y, según cuentan en Paiporta, es un destacado profesional de la abogacía. Ocurre lo mismo en Albal, donde este miércoles los comentarios eran más de comprensión que no de acusación.

Lo mismo ocurre con B.F.M., a quien las personas consultadas sobre el barro de las calles de Paiporta, identifican con Basilio. Otra víctima de la DANA, cuyo negocio y, por tanto, fuente de ingresos, al menos hasta hace bien poco, se llevó la riada.

De este último, pocos hablan y las informaciones son algo más confusas, si bien también se descarta su vinculación a grupos ultra dentro y fuera del pueblo, en el marco de la política y fuera de ella. A todos ellos, según otras fuentes, sus defensas les han aconsejado no hablar porque hay un procedimiento abierto.