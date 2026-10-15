Pérez Llorca defiende ante el Rey el «orgullo» por «seguir construyendo este proyecto compartido que es España»

En tiempos de exaltación del separatismo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido ante el Rey Felipe VI el «orgullo» de la Comunidad Valenciana «por seguir construyendo este proyecto compartido que es España».

Pérez Llorca se ha manifestado así durante la reunión del Patronato del Real Monasterio de Poblet, que ha estado presidida por el Rey de España. Y ha contado con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

En ese contexto, el presidente de la Generalitat ha puesto en valor las señas de identidad de la Comunidad Valenciana, a la vez que ha reivindicado el legado compartido de la Corona de Aragón.

Pérez Llorca ha manifestado a Felipe VI, en el transcurso de su intervención, que la presencia del Rey este jueves, en el Real Monasterio de Poblet, representa «el valor y la fuerza de las instituciones y todo lo que compartimos, que es mucho y bueno».

El presidente valenciano se ha dirigido también al monarca para manifestarle que «la Corona que representáis y que continúa el legado de Jaime I es un orgullo y una garantía de la estabilidad de la nación española». El mismo «orgullo» que, tal como ha explicado, «constituye para nosotros seguir construyendo este proyecto compartido que es España».

El presidente de la Generalitat Valenciana ha reivindicado, además, el legado compartido de la Corona de Aragón como «una realidad histórica sin la que no es posible concebir la España autonómica de hoy».

En una reivindicación también de las señas de identidad autonómicas, Pérez Llorca ha señalado que la Comunidad Valenciana quiere contribuir a la España de las autonomías «con su propia voz, respetando la historia, nuestra autonomía, nuestro idioma y con la identidad propia que nos caracteriza», lo que de facto supone una reivindicación del valenciano como lengua histórica diferenciada, por ejemplo, del catalán; de la Comunidad Valenciana y de las señas de identidad del territorio.

Pérez Llorca ha asegurado que la Comunidad Valenciana seguirá aportando a este proyecto compartido «desde la lealtad y la solidaridad interterritorial y con la voluntad de construir puentes que sirvan para multiplicar las oportunidades y que nos lleven a una España mejor».