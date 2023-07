Un partido de fútbol entre colombianos y senegaleses en Valencia desemboca en una batalla campal

Un partido de fútbol entre colombianos y senegaleses en Valencia ha desencadenado una auténtica batalla campal, con lanzamiento de sillas y objetos. En la pelea han participado hasta los jugadores de ambos equipos, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

Los hechos, que han sido confirmados por fuentes de la Policía Nacional, se han producido en torno a las 22 horas de este sábado. No hay detenidos, porque cuando el indicativo de la Policía ha llegado al lugar de los hechos los participantes en la reyerta se habían marchado. Hay una persona herida, pero que, hasta el momento, no ha formalizado denuncia, por lo que no se ha iniciado la investigación policial, según las mismas fuentes antes citadas.

Según se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, los hechos se desencadenan entre un grupo de personas que se encontraban en el terreno de juego, los jugadores, y asistentes al mismo.

Una red separaba el terreno de juego de los espectadores. Al inicio del vídeo, al fondo de la imagen, una silla vuela desde la parte interior de la pista de atletismo hacia esos espectadores y, mientras algunos de los asistentes se disponen a marcharse, sin alejar la vista del lugar donde se está produciendo los hechos, jugadores de uno de los equipos saltan desde el terreno de juego a la zona que rodea el césped. Los lanzamientos de objetos continúan ya entre unos y otros. Y comienzan las carreras por ambas partes.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado la existencia de la pelea, que motivó el desplazamiento de un indicativo para conocer lo que estaba sucediendo, si bien a la llegada de los policías todos los supuestos participantes en la riña tumultuaria se habían marchado. No quedaba ninguno.

Las mismas fuentes han explicado que, en principio, no se ha abierto investigación porque tampoco se han producido denuncias, si bien al parecer hay una persona herida y se está a la espera de si finalmente decide o no denunciar.

Según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, del cuarto trimestre de 2022, en ese año, se han producido en la Comunidad Valencia 3.276 delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, lo que supone 870 más que en 2021, cuando fueron 2.406.