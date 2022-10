El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha presentado hoy su proyecto para «poner en pie» la Comunidad Valenciana y que se sustentará sobre 3 pilares: «libertad, competitividad y confianza». Ese proyecto se forjará, a su vez sobre los que serán los 3 ejes de su Gobierno: políticas sociales, crecimiento y más autogobierno. También, en una clara alusión a las señas de identidad valencianas ha pedido que «no dejemos que algunos busquen fuera las señas que ya tenemos».

Ha criticado también el «humo fiscal» del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig, al que ha ofrecido sus votos para una reforma fiscal «más ambiciosa». Además, se ha marcado como objetivo «un gobierno unido, fuerte y exclusivo» del Partido Popular, en el que reducirá las consejerías y prohibirá por ley las subvenciones «a las entidades que se avergüencen de que seamos valencianos».

Mazón ha efectuado estas manifestaciones en el transcurso de su alocución, hoy, en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea celebrado en Valencia. En ese marco, ha lanzado un completo proyecto de futuro para la Comunidad Valenciana: el que tiene ya preparado y aplicará si consigue la victoria en las próximas elecciones previstas para mayo.

Los problemas

En su análisis del estado actual de la Comunidad Valenciana, Mazón ha hecho referencia a que «se ha duplicado la presión fiscal», al aumento de la brecha social, a que se han duplicado las listas de espera sanitarias, las de plazas públicas para mayores y las de la vivienda social.

También, al abandono de la agricultura, los 20 recortes del Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez del trasvase Tajo-Segura, los problemas del sector cerámico derivados del enorme aumento del precio de la energía y del colapso del Puerto de Valencia ante las «contradicciones» del Gobierno Valenciano «que ya sólo mira encuestas en lugar de gobernar», así como los retrasos de una infraestructura esencial: el Corredor Mediterráneo.

Frente a todo ello y a un presidente de la Generalitat Valenciana «que no influye, no reivindica y no pinta nada en Madrid», Mazón ha ofrecido «un proyecto claro y un espacio de encuentro para todos», que ha situado «en el centro político». Un proyecto de «libertad, solidaridad y crecimiento. Pero, sobre todo, de una profunda solidaridad por lo nuestro».

Las propuestas

Ha anunciado una Ley del tercer Sector Social, plurianulaidad a la financiación de entidades sociales, los efectivos que sean necesarios para desbloquear la renta valenciana de inclusión y el ingreso mínimo vital y ya, en materia sanitaria, fijar por ley el tiempo máximo de las listas de espera de intervenciones y consultas de especialistas y aprobar los incentivos para sanitarios en plazas de difícil cobertura.

También, ha anunciado que garantizará el acceso a la vivienda y ofrecerá incentivos para la emancipación de los jóvenes con beneficios fiscales, con una reducción del 10 actual 3% del Impuesto de Vivienda para todas las rentas inferiores a 30.000 euros. Además, ha avanzado que aumentará el módulo básico de Viviendas de Protección Oficial (VPO), que pasará de 1.800 euros a la franja de 2.000-2.200 euros metro cuadrado, lo que permitirá -ha dicho- construir en la próxima legislatura 10.000 VPO.

En materia educativa, educación gratuita de 0 a 3 años, libertad de elección de centro público o privado «sin prejuicios», gratuito, universal y sin papeleo para todas las familias y una ley educativa que refuerce al profesorado y la cultura del esfuerzo. Los autónomos de menos de 35 años tendrán cuota 0 los 3 primeros años.

Los asistentes

La conferencia de Mazón de hoy ha contado con una nutrida presencia de representantes de la sociedad civil, la Economía, la Agricultura, la empresa, la Educación, la Sanidad y el Turismo y también ha habido representación de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, así como de Cámara Alicante, Cámara Valencia, Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Avacu, Regantes, representantes de asociaciones del pueblo gitano, Casa Caridad, Hosbec, Cermi, federación de centros de enseñanza , médicos o Aerte.