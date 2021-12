Los presidentes del PP en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana Fernando López Miras y Carlos Mazón se han aliado para reivindicar juntos agua, bajada de impuestos y una mejor financiación de ambos territorios.

Mazón y López Miras se han reunido hoy en Murcia. El encuentro estaba dirigido a estrechar aún más la colaboración que ya mantienen en asuntos tan cruciales como la defensa del agua del trasvase Tajo-Segura a nivel institucional entre la Diputación de Alicante y la Presidencia de la Región de Murcia. A ambos les une el hartazgo por la falta de soluciones de Puig y Sánchez a los problemas compartidos por la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Por este motivo, han decidido tejer una alianza que abarcará fundamentalmente cuatro aspectos: uno, la reivindicación del Tajo-Segura frente a los recurrentes recortes de caudal por parte de Sánchez sin que Puig haga nada al respecto. Sobre todo, porque ese agua es fundamental para la Agricultura y la Economía de ambas regiones.

Otro, la intención de descargar el peso impositivo de los habitantes de ambas regiones. Por tanto, la bajada de impuestos. Mazón y López Miras entienden que no se puede subir la cuota a los autónomos cuando estamos en plena pandemia y que los socialistas no solucionan el problema derivado de la continua subida del precio de la luz, entre otras cuestiones. El tercer vértice de esta alianza es la financiación. Ni a Mazón ni a López Miras les convence el esqueleto de la futura reforma presentado por el Gobierno de Sánchez y creen que Puig no es lo suficientemente reivindicativo como para revertir esta situación.

También, se quejan de que a día de hoy Comunidad Valenciana y Murcia no estén conectadas por tren de alta velocidad y que el Corredor Mediterráneo esté estancado, siendo como es esencial para la Economía de ambas regiones. Por todo ello, han decidido establecer una colaboración permanente. Una alianza reivindicativa ante Madrid y Valencia en defensa de ambos territorios y de las necesidades de sus habitantes.