Mazón emprende el cambio en la tele pública valenciana: «La primera revolución es que se vea»

A apenas unas horas de que las Cortes Valencianas aprueben la nueva Ley de la Radio Televisión Valenciana (RTVV), el presidente de la Generalitat el popular Carlos Mazón ha trazado los objetivos de cara al futuro. Y, sobre todos, uno: «La primera revolución es que se vea, porque ahora no se ve. Hay comarcas enteras que, prácticamente, ni la sintonizan»».

Mazón, además, ha dejado claro que el nuevo modelo de la Radio Televisión Pública Valenciana es el de una televisión sin injerencias política, que sea sintonizada en todo territorio valenciano y que eleve el pírrico nivel de audiencia actual: un 3%.

También, ha explicado que esa nueva Ley de Radio televisión Valenciana no es producto de una imposición, sino el resultado de un diálogo abierto con los agentes sociales y el sector audiovisual valenciano. En suma, según él mismo ha destacado, Mazón pretende: «Que sea la televisión de todos».

Carlos Mazón ha sido el invitado de referencia en la edición de la noche de este miércoles en el programa televisivo El Faro, de La 8 Mediterráneo. Allí, le han preguntado qué cambios le gustaría ver en la tele pública valenciana tras la entrada en vigor de la nueva ley que este jueves aprueban las Cortes Valencianas.

Y le han preguntado, también, por aquello que no ve en la actual televisión pública valenciana y lo que le gustaría ver en el futuro. Y, finalmente, si cambiaría el nombre actual de esa misma televisión: Á Punt. «Canal 9 no estaba mal», ha deslizado el entrevistador.

«Una televisión que se vea»

Mazón ha sido muy directo en su respuesta: «La primera revolución que necesita la televisión pública valenciana es que se vea, porque no se ve». El presidente de la Generalitat Valenciana ha recordado que hay estudios sociológicos que desvelan que en la Comunidad Valenciana hay «comarcas enteras que prácticamente ni la sintonizan». Algo que ha lamentado: «Esto es una lástima».

Ha recordado, a continuación, que él se ha «comprometido» con el futuro de la televisión pública. Y ha puesto en valor que esa tele pública valenciana ha sido el único ente del sector público «al que no se le ha aplicado ni un solo recorte. Ni siquiera de grasa administrativa». A este respecto, Carlos Mazón ha explicado que su Gobierno está tratando de optimizar el sector público valenciano: «Y hemos salvado de esa reflexión a Á Punt».

Luego, ha efectuado una referencia indirecta que ha recordado la reciente carta enviada por una diputada socialista al Consejo Rector para que incluyera un punto en su orden del día: «Creo que no somos sospechosos de ningún tipo de interferencia ni de injerencia política». Es más, ha insistido en que «el teléfono desde Presidencia de la Generalitat no suena en el despacho del director de informativos para decir sacar guapo al President. Esto, no ocurre».

Una ley consensuada con «diálogo permanente»

Carlos Mazón ha destacado, además, que lo que sí hay es «un diálogo permanente» con los responsables laborales y sindicales y con el sector audiovisual valenciano: «Y ellos lo pueden confirmar». Para concluir que «lo importante» es que esa nueva televisión valenciana, que se conformará tras la aprobación de la ley este jueves, «tiene que ser la televisión de todos».

A este respecto, hay que recordar que tal como ha publicado OKDIARIO, este 14 de junio, el clúster audiovisual valenciano, un colectivo que conforman 150 empresas en este territorio, ha reclamado a todos los grupos políticos con representación en las Cortes Valencianas que esa ley salga aprobada sin un solo voto en contra.

Cambio de nombre: los expertos decidirán

Finalmente, Carlos Mazón se ha referido a la posibilidad de cambiar el actual nombre de la televisión valenciana Á Punt por otro que marque el inicio de esta nueva era. Y, hasta en eso, el presidente se ha mostrado respetuoso con la independencia de los profesionales: «Creo que tenemos suficientes expertos en la Comunidad Valenciana para que nos hagan un estudio».

Mazón, no obstante, no ha descartado esa posibilidad: «Si ayuda a que se vea más. A que sea más recibida, mejor recibida…». Para Mazón, «lo que no se puede tener es un índice de audiencia del 3%. Esto no puede ser». Una cuestión por la que el presidente valenciano ha dejado claro que: «Hay que replantearse la manera de contar las cosas de nuestra Comunidad»

Por último, ha subrayado que para todo ello es para lo que «vale una televisión pública». Y, también, «para promocionar, que no imponer, el nostre valenciá, que también es muy importante y para hacerlo de una manera atractiva. De manera que conecte». Mazón ha sentenciado, finalmente, que «no se puede tener una televisión pública, pagada con los impuestos de todos, si no conecta con la gente».