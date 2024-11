El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado un cambio «en la estructura» de su Gobierno tras la crisis por la DANA y en medio de las críticas a la gestión de la misma. Por primera vez, el jefe del Ejecutivo autonómico ha admitido que se han podido producir «errores» y ha lamentado «no haber prestado más atención a la rambla del Poyo, que no era su competencia».

Mazón ha asegurado que el Gobierno valenciano ha dedicado «el 100% de su tiempo» a tratar de resolver los problemas de la ciudadanía en lugar de en dar explicaciones. «En cuanto llegue el jueves, empezaremos a hablar de las cuestiones políticas, que creo que no es la prioridad para la gente», ha incidido. Con ese objetivo, Mazón ha asegurado que están trabajando «para adecuar toda la estructura del Gobierno de la Generalitat Valenciana a las labores de reconstrucción». «Es una labor que es constante y en cuanto a las decisiones y explicaciones que como veréis no dejamos de dar», ha abundado.

Aun así, el presidente valenciano ha admitido en una comparecencia ante la prensa que autoridades tendrán que asumir responsabilidades «más pronto que tarde». El presidente valenciano ha señalado a «todas las administraciones» y ha instado a revisar las actuaciones con la DANA. «Creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores, sin duda, hay que hacerlo con toda la humildad», ha continuado.

«Durante estos días hemos revisado lo que pasó aquellos días, con todos los avisos que se dieron, hasta aquella alerta final, con base en las alertas que emitían sobre la presa de Forata que trasladaba el Gobierno de España», ha rememorado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Por otra parte, ha asegurado que el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) fue un «comité válidamente constituido». Además, ha apostillado que «el presidente de la Generalitat no es miembro del CECOPI» y que sus componentes «no necesitan una presencia política».

Mazón ha insistido en que «todo el mundo está obligado a repasar los errores que se pudieran cometer». «Yo creo que hay un problema que, entre todos, está claro, que es no haber prestado más atención a la rambla del Poyo, no haber tenido más información que no es competencia estricta de la Generalitat y estar más pendientes de la presa de Forata que afortunadamente no se rompió, forma parte de todas las conductas que hay que revisar», ha subrayado el dirigente del PP.

«Valencia merece explicaciones serias»

Aun así, ha confesado que «quizá, de manera sosegada y tranquila, los valencianos también merecen explicaciones serias sin desinformación que ha habido estos días, bien ordenado y evitando bulos».

El presidente valenciano ha solicitado realizar «una reflexión personal» sobre las que ha considerado «insinuaciones chocantes» e incluso, según Mazón, «incluso desagradables». «Yo no he estado en clave de defensa personal», ha admitido el jefe de la autonomía, y ha añadido que «igual debería dedicar más tiempo en salir a desmentir bulos, insinuaciones o especulaciones que en nada ayudan a la verdadera labor». «Empezaremos a hablar de política y de medidas a partir del jueves», ha remitido.

Por último, el líder valenciano ha manifestado sentirse «respaldado por la responsabilidad» que ostenta y también por su partido: «Pero, en cualquier caso, son reflexiones políticas de las que conviene hablar a partir del jueves», ha incidido. Y ha sentenciado: «No estoy preocupado en cuál es la posición política personal».