Mazón afirma que quienes tienen que plantearse dimitir son «los que no avisaron de la crecida del Poyo»

El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha manifestado este jueves en Valencia que quienes tienen que plantearse su situación son «los que no avisaron de la crecida mortal del barranco del Poyo». La crecida del barranco del Poyo estuvo en el origen de la mayoría de las muertes acaecidas en la DANA de este 29 de octubre. La Generalitat no fue avisada de esa crecida, tal como ha reiterado ya varias veces Carlos Mazón. Y el SMS de alerta que se envió no fue por el peligro de desbordamiento de ese barranco, sino por el de posible colapso de la presa de Forata, del que el Gobierno avisó.

Las manifestaciones de Carlos Mazón se han producido después de que la Generalitat informase días pasados a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, en Valencia, de que el presidente llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) a las 20:28 horas de este 29 de octubre, el día de la DANA. Es decir, después de que se hubiera enviado el mensaje SMS a la población de alerta por el peligro de desbordamiento de la presa de Forata.

Una circunstancia esta última de gran trascedencia porque la Generalitat siempre ha mantenido que el mensaje se envió por la presa de Forata y no por el barranco del Poyo, del cuyo inminente desbordamiento el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisaron a la Generalitat en los momentos cruciales.

Precisamente, por esto último, es por lo que Carlos Mazón ha efectuado esa reflexión: la de que quienes tienen que plantearse su situación son «los que no avisaron de la crecida mortal del barranco del Poyo».

En concreto, Mazón ha manifestado que: «Los que no avisaron del barranco del Poyo son los que tienen que plantearse su situación, la letal crecida y los que han mentido, y hemos acreditado que han mentido, sobre dónde estaba yo, sobre si estaba incomunicado, sobre que estaba en una hora que llegaron a decir que me habían visto. Son ellos los que tienen que decir cómo es posible que estén mintiendo permanentemente».

El presidente valenciano ha recordado que él «estaba comunicado» el día de la tragedia. Y que así lo acreditan «más de 16 llamadas atendiendo y estando pendiente, que me procedían de un órgano al que yo no permanecía», en referencia al CECOPI.

También ha recordado que en el CECOPI se estaban tomando decisiones técnicas «en función de la información que tenía y que nunca recibió información del desborde del barranco del Poyo, que fue letal y es la que causó las muertes».