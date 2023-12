Mazón advierte a Sánchez que no va perdonar «un solo euro» que corresponda a los valencianos

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha advertido este miércoles en referencia a la condonación de una parte de la deuda de las comunidades autónomas por parte del Gobierno de España que en su Ejecutivo «no vamos a perdonar ni un solo euro que corresponda a los valencianos». Es más. Ha recalcado no sólo que no va a perdonar un euro, sino que no lo hará: «Ni en ningún sitio. Bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera».

El monumental enfado de muchas comunidades autónomas con el Gobierno de Sánchez tras conocer su postura en los temas capitales tratados en el último Consejo de Política y Financiera continúa, porque, en el caso de la Comunidad Valenciana, entienden que lo escuchado a la ministra de Hacienda y Función Pública y vicepresidenta cuarta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, no resuelve ninguna de las cuestiones planteadas.

Sin plan del Gobierno

Así, este miércoles, Mazón ha manifestado en torno a esta cuestión que «no tenemos un plan encima de la mesa por parte del Gobierno, que es el que los tiene que poner encima. Hemos visto muchas declaraciones, muchas insinuaciones, mucho pacto y mucha conversación bilateral con el Gobierno separatista catalán. Pero no hemos recibido nada».

El presidente de la Generalitat Valenciana, además, ha lamentado que «hemos tenido una extraordinaria ocasión este lunes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que se nos planteara algo que beneficiara a la Comunidad Valenciana. No ha sido así». Por lo que : «Cuando tengamos alguna propuesta para la Comunidad Valenciana en el ámbito de la financiación autonómica la estudiaremos y la abordaremos».

Además, Mazón ha evidenciado también que abrir un debate con las autonomías sin que el Gobierno de Sánchez haga una propuesta firme no es el camino: «Estar aquí, todo el día, hablando sobre posibles, sobre insinuaciones me parece poco serio».

Y ha recordado que, en el caso valenciano, su Gobierno ha tenido que elaborar durante tres meses los Presupuestos de la Autonomía para 2024 «sin ninguna indicación del Gobierno». Y ha criticado que «ahora, parece que nos tenemos que pronunciar sobre algo que no se ha propuesto y no se ha puesto en marcha».

Lo «fundamental» es la financiación autonómica

Frente a todo ello, Mazón ha recalcado que «lo fundamental es un nuevo sistema de financiación». Y lo ha hecho a través de un ejemplo muy gráfico: «Mañana, nos pueden perdonar cuarto y mitad de deuda, pero sin un nuevo sistema de financiación seguiremos igual de mal y volveremos a tener los mismos niveles de deuda al cabo de un tiempo».

Por lo que según ha afirmado: «En cualquier caso, sería un parche. Lo más importante es un nuevo sistema de financiación, que acabe con el menosprecio y con el farolillo rojo de la Comunidad Valenciana».

También, ha recordado que la Generalitat Valenciana, que él preside ha puesto «encima de la mesa propuestas», como un fondo de nivelación, mecanismos de compensación. Y que, también «hemos hablado de que el 70% de la deuda que tiene la Comunidad Valenciana se debe a esta mala financiación. Y que exigimos esa condonación».

Y ha recalcado, a su vez que «lo hemos dicho antes, durante y después de este proceso de amnistía, desigualdad y chantaje al que estamos asistiendo».

Pero, a partir de ahí, «si el Gobierno tiene algo que decir, que lo diga, porque parece que tenemos que responder a una propuesta que no sabemos y que tenemos la permanente sospecha de que se está hablando en un cuarto oscuro del separatismo y aquí, no sabemos nada».