Mazón revela que la Generalitat de Puig autorizó pagos a cuentas de cuyo titular no se conoce el nombre

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha denunciado este martes lo que ha calificado de una «muy mala gestión» del gobierno de su antecesor el socialista Ximo Puig. Carlos Mazón, que ha advertido que lo que va encontrando su nuevo Ejecutivo es sólo «la punta del iceberg» ha revelado que la propia Intervención de la Generalitat, el órgano fiscalizador, «reconoce, negro sobre blanco, que en la gran mayoría de estas empresas públicas se autorizaban los pagos por gente no autorizada a cuentas de cuyo titular no se conoce el nombre». Mazón ha advertido que ante esta situación, «estamos en manos de la Abogacía de la Generalitat para cualquier irregularidad que pueda proveerse».

Además, Mazón ha denunciado, también, entre otras cuestiones, que «hay empresas públicas fantasma, que directamente duplican a direcciones generales con personal adscrito que no se sabe muy bien cómo ha llegado hasta allí». Y, también, que , «hay intentos de enchufismo evidentes, que ha tenido que parar la propia intervención de la Generalitat».

Mazón ha desvelado, también, varias cuestiones acerca de la situación en que ha encontrado las arcas de la Comunidad Valenciana, con un déficit que supera los 57.000 millones de euros.

De ellos, una parte «importante» Mazón la achaca a la deficiente financiación autonómica que recibe la Comunidad Valenciana, la peor financiada de toda España. Y, la otra, «muy importante», es «por una muy mala gestión de esta sucursal de los países catalanes llamada Botánic que hemos tenido durante estos ocho años», según ha relevado en Herrera en Cope.

El Botánic, traducido el Botánico, es la denominación que reciben los gobiernos de las dos legislaturas en que Ximo Puig presidió la Generalitat Valenciana. El apelativo hace mención al lugar donde se rubricaron esos pactos de gobernabilidad.

Mazón también, ha revelado que el sector público, «ha contratado 4.000 personas más durante todo este tiempo». Pero lo más llamativo de todo es que según ha relatado, «la propia intervención, que es el órgano fiscalizador, de la anterior etapa, no la de ahora, reconoce negro sobre blanco que la gran mayoría de estas empresas públicas se autorizaban los pagos por gente no autorizada a cuentas de cuyo titular no se conoce el nombre».

Mazón ha agregado que «hay empresas públicas fantasma, que directamente duplican a direcciones generales con personal adscrito que no se sabe muy bien cómo ha llegado hasta allí, hay intentos de enchufismo evidentes, que ha tenido que parar la propia intervención de la Generalitat y, en todo el sector público de la Generalitat Valenciana en los últimos años ha pasado de 2.000 millones de euros a 3.800: casi doblado».