Mazón exigirá a Sánchez mejor quita y financiación de la que obtengan los independentistas catalanes

La Generalitat Valenciana exigirá al presidente en funciones del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez mejores condiciones para la financiación autonómica de la Comunidad Valenciana y de quita de la deuda si la hubiere que las que obtengan los independentistas catalanes en su negociación para la investidura de Sánchez: «Si hay algo de quita o algo de condonación, la Comunidad Valenciana la primera. Y, a partir de ahí, hablamos», ha afirmado el presidente del Gobierno valenciano el popular Carlos Mazón este jueves respecto a esta cuestión ante un multitudinario auditorio conformado por políticos, profesionales y empresarios de la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana tiene un gravísimo problema de financiación. Es la peor financiada de toda España. Recibe mucho menos de lo que aporta al Estado. Y lleva años reclamando un nuevo modelo que el Gobierno de Pedro Sánchez no ofrece.

La deuda actual que el Gobierno de Carlos Mazón ha heredado del de Ximo Puig es de más de 57.000 millones de euros. La segunda más alta de toda España. Sólo por detrás de los 74.000 millones de Cataluña.

Ahora, con toda España y con todos los gobiernos autonómicos pendientes de si se produce una condonación de la deuda catalana, tal como han exigido los independentistas de Junts, Mazón no sólo ha advertido de que él solicitará las mismas condiciones que obtengan los independentistas catalanes, sino que, además, quiere que sean aún mejores para la Comunidad Valenciana.

Mazón ha participado este jueves como ponente en el Fórum Europa organizado por Nueva Economía Fórum. Y, allí, se le ha planteado si ante la posibilidad de que los independentistas catalanes, para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez, consigan un nuevo modelo de financiación y la condonación de la deuda con el Estado, él pensaba reclamar las mismas condiciones.

En su respuesta, Mazón ha ido un paso más allá: «Yo las reclamaré mejores», porque según ha explicado las condiciones de financiación que actualmente padece la Comunidad Valenciana por parte del Gobierno de España «son peores».

Mazón ha explicado que la Comunidad Valenciana es «la peor financiada» de España. Por tanto, «por supuesto que exigimos una compensación a la Comunidad Valenciana. Ya veremos en forma de qué».

En referencia a la condonación de la deuda autonómica que negocian los independentistas catalanes con Pedro Sánchez, Mazón ha mantenido que «a mí, esto de condonar deuda per se no me parece lo más serio, la verdad». Y ha matizado que a él le gusta «trabajar en compensar con un nuevo sistema (de financiación) y, sobre todo, con esa transición hacia el nuevo sistema».

Dicho lo cual, ha advertido de que «si se le ocurre a alguien condonar sólo un céntimo de deuda a quien sea, tiene que empezar por la Comunidad Valenciana. Eso, en cualquier caso». Además, ha explicado también que en la cuestión de la financiación autonómica «hay una excepcionalidad valenciana. Existe, porque somos los últimos desde hace demasiado tiempo».

Y ha insistido finalmente en que «a mí esto de quitas y condonaciones no me parece serio para incentivar la buena gestión». Y que, por el contrario: «El sistema de compensación tiene que ser con uno que por fin funcione y, desde luego, con un tránsito que se nos compense de un lugar a otro».