Mazón advierte que no tolerará que los valencianos «paguemos el peaje del chantaje de las minorías»

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha advertido este miércoles que no tolerará que los valencianos «paguemos el peaje del chantaje de las minorías», en una clarísima alusión a un acuerdo de gobernabilidad entre el socialista Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, que convierta a Sánchez en presidente.

Mazón, ya desde lunes, viene advirtiendo de esta circunstancia. Este miércoles ha sido meridianamente claro al respecto. Y se ha referido de nuevo a la cuestión en el transcurso de la reunión de creación del Comité de Coordinación Autonómica y Local de la Comunidad Valenciana. Y es a ese momento al que corresponde el vídeo que ilustra esta información.

Este último es un órgano permanente de consulta, trabajo y puesta en común de aspectos relevantes para el municipalismo. Un concepto que Mazón tiene muy presente pues él mismo ha sido cuatro años presidente de la Diputación de Alicante, que es, a su vez, el Ayuntamiento de ayuntamientos de esa provincia.

En ese Comité estarán representados los ayuntamientos de las tres capitales de provincia: Alicante, Castellón y Valencia, y el de la tercera ciudad de la autonomía, Elche. Todos, a través de sus alcaldes.

Y, además, también lo conforman las tres diputaciones, que representan a todos los demás ayuntamientos, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Por tanto, la federación en que se agrupan también todos los consistorios de la Comunidad Valenciana.

«Respeto» para la Comunidad Valenciana

Ante ese foro es donde Mazón ha explicado que «España necesita un gobierno estable, seguro, que respete la Constitución, que respete la ley y, sobre todo, necesita un gobierno que respete a la Comunidad Valenciana y acabe con el olvido que hay a la Comunidad Valenciana».

Ha recordado que todos y cada uno de los municipios presentes en la reunión, los cuatro grandes de este territorio, «tienen infraestructuras, inversiones y retos estratégicos que están empezando a pasar al olvido por la falta de atención, que se está prolongando durante demasiados años».

Y, ha sido entonces cuando ha pasado a explicar «lo que no necesitamos» en la Comunidad Valenciana. Para advertir, a continuación que «lo que desde este foro no vamos a tolerar y ante lo que nos vamos a enfrentar es que se consume la intención de que los valencianos paguemos el peaje del chantaje de las minorías ante la Constitución española y ante el Estatuto de Autonomía: nuestra valencianía, nuestras señas de identidad y las inversiones, las necesidades, la financiación, el agua, los presupuestos generales y las necesidades que ya son urgentes, que no pueden esperar ni un minuto más».