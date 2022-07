El presidente del PP de la Comunidad Valenciana el alicantino Carlos Mazón ha calificado de «engaño» la tasa turística: «No es una tasa. Es un impuesto que pagarán todos los ciudadanos, también los de la Comunidad Valenciana». Mazón se ha expresado así sólo 24 horas después de que el Pleno de las Cortes Valencianas aprobara la toma en consideración al documento presentado por los socialistas de Ximo Puig, Compromís y Unidas Podemos que abre el proceso de tramitación para que se convierta en ley de la citada tasa. La tasa turística es un impuesto sobre las pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados.

El inicio del procedimiento de la tramitación de la futura tasa turística no ha gustado al Partido Popular, que ya ha anunciado que no la implantará en los Ayuntamientos en que gobierna y que la derogará si gana las próximas elecciones. Hoy, Mazón, que visitaba la localidad castellonense de Onda, ha ido un paso más allá y ha afirmado que la citada tasa «es un error que nos hará perder competitividad».

Además, ha augurado que contribuirá a la despoblación, porque ni hay incentivos ni está ligada al medio ambiente: «Va a ir a la caja política de Ximo Puig, que es quien lo va a cobrar. No tiene que ver nada ni con el medio ambiente ni con la sostenibilidad», ha dicho.

Además, el presidente del PP valenciano considera que el precio del gas y de la energía son ya de por sí inasumibles y que la solución no es imponer un «impuesto populista», que no beneficie directamente al ciudadano. «Creo -ha dicho- que hay otra manera de hacer las cosas y no machacándola con tanto impuesto y tanto falso titular».