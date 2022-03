Los socialistas de Ximo Puig, Podemos y Compromís, esta última la formación de la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, rechazan las iniciativas y argumentos de PP, Vox y Ciudadanos en las Cortes autonómicas dirigidas a exigir que, Oltra se marche ya sea por cese o dimisión, y a que se investiguen los abusos a menores tutelados por la consejería que dirige ella misma.

Con 13 cargos y funcionarios imputados, con el juez a la espera de que el gabinete de prensa del TSJ le remita las declaraciones de la propia Mónica Oltra de hace 48 horas, con el defensor del pueblo de España investigando y con el Parlamento Europeo siguiendo su gestión, Mónica Oltra se ve cada día más cercada por el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del entonces su marido. Un caso que se sigue con expectación no sólo en la Comunidad Valenciana, sino en todo el Estado español.

Hoy, Partido Popular, Vox y Ciudadanos han sido un clamor pidiendo -ya lo hacen abiertamente en cualquier foro- que Oltra se marche a casa. En concreto, el debate estaba centrado en dos cuestiones que afectan directamente a Oltra y a su gestión. La primera, sobre una Proposición No de Ley (PNL) de los socialistas de Ximo Puig, relativa a la investigación de los bebés robados y que el PP había enmendado solicitando no que se retirara, sino que además de los bebés robados se investigara, también, los abusos sexuales a menores tutelados por la Generalitat Valenciana: rechazado.

La segunda PNL ha sido de Ciudadanos, que ha reclamado la retirada de competencias a Oltra en el Gobierno valenciano. Esencialmente, el argumento de la izquierda no ha diferido mucho del de «cacería política» que ya ha reiterado Oltra. Un argumento utilizado incluso por el PSOE, cuya representante ha hablado de «caza» a la consejera por parte de Vox, PP y Ciudadanos. Por su parte, Compromís ha mantenido sus referencias a la declaración de Oltra en esas mismas Cortes el 21 de abril del pasado 2021. Por tanto, mismo argumento que ella ya utilizó tras el Pleno del Gobierno valenciano el pasado viernes: todo está en esa declaración, que además tiene soporte documental. Partido Popular y Vox han anunciado que apoyarían esta PNL de Ciudadanos. No así la izquierda.

Ana Vega, síndica portavoz de Vox ha dicho que «votar a favor del ceses o la retirada de competencias a Mónica Oltra es una cuestión de decencia política, pero también una cuestión moral». También, ha sostenido que en referencia a la izquierda parlamentaria en las Cortes Valencianas que «si no apoyan el cese de Oltra por no castigar a su líder, al menos háganlo para evitar que haya otra Teresa (menor abusada por el ex marido de Oltra) que tenga que sufrir una persecución pública sólo por estar en el sitio equivocado en el momento equivocado, muy a su pesar».

María Quiles, de Ciudadanos, ha augurado que la izquierda iba a votar no al cese de Oltra, pero ha advertido a esa misma izquierda que «cuando rechacen esta petición estarán renunciando a lo que dijeron que iban a defender cuando llegaron a gobernar».

Por parte del Partido Popular, su síndica portavoz adjunta Elena Bastidas ha señalado que la continuidad de Oltra «no debería debatirse, porque tendría que haber cesado ya». Para Bastidas el ya denominado ‘caso Oltra’ constituye el «mayor escándalo» en los 7 años de Gobierno de la izquierda en la Generalitat Valenciana. «Puig -ha dicho Bastidas- está imposibilitado para cesar a Oltra porque está maniatado por su hermano imputado». Con anterioridad, quien había hablado era la síndica portavoz del PP María José Catalá, quien ha augurado a Oltra un mal final en este caso.