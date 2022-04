El equipo directivo de Enfermería y los supervisores de todas las unidades del hospital de Alcoy han presentado en bloque su dimisión a la Gerencia del Departamento de Salud al considerar «totalmente insuficientes para ofrecer una atención digna y de calidad» a los pacientes las plazas ofertadas para la ampliación estructural del centro por la Consejería valenciana de Sanidad, que dirige la socialista Ana Barceló en el gobierno que preside el también socialista Ximo Puig.

La Consejería de Sanidad valenciana ha anunciado esta misma semana la creación de 5.040 plazas estructurales, a las que se sumarán otras 960 en septiembre. Sin embargo, ni sanitarios, ni facultativos ni parte de los sindicatos consideran que esas incorporaciones vayan a paliar las deficiencias que en materia de personal padece el sistema sanitario valenciano, tal como publicó OK DIARIO. En concreto, la Central Independiente de Funcionarios (CSIF) ya advirtió en días pasados, tras recorrer y recoger las necesidades de todos y cada uno de los departamentos de Salud, que la cifra era claramente insuficiente. Hacía falta no 6.000, sino 11.000 plazas estructurales para dotar del personal necesario a la Sanidad Pública valenciana.

Y dijo, también, que las 5.040 plazas estructurales inmediatas no eran tampoco suficientes para cubrir las bajas de los 6.400 contratos covid que concluían en estos días. Alertaban, en resumen, de que el sistema mantendría y acentuaría sus carencias en materia de personal aún cuando se consumase el anuncio de Ana Barceló.

No andaba desencaminado. Y la muestra es el escándalo que acaba de saltar en Alcoy, con la dimisión del equipo directivo de Enfermería. Entienden que la ampliación estructural anunciada para el centro por la Consejería no sólo no es suficiente, sino que además no alcanza para ofrecer una atención digna y de calidad a los pacientes. Y, como están hartos, se van: ponen sus cargos a disposición de la Gerencia del Departamento de Salud porque creen también que la Consejería de Ana Barceló no ha valorado adecuadamente la respuesta del personal de Enfermería y las Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAES) del hospital durante la pandemia, cuando precisamente la de Alcoy fue una de las áreas más castigadas y con mayor incidencia de España.

Así, además, lo reflejan en un escrito al que ha tenido acceso OK DIARIO y en el que, a mayor abundancia, destacan que la presión asistencial tras la pandemia «no ha disminuido» sino «todo lo contrario». Y que con el «escaso» aumento de ampliación de personal estructural asignado por la Consejería de Sanidad al hospital, la ratio continúa siendo de una enfermera y una TCAE por cada 26 pacientes. Lo más grave es que esta circunstancia retrotrae al centro a niveles de hace 2 años (2020), lo que consideran «totalmente inadmisible» porque su consecuencia es la disminución de la calidad asistencial que «merece la población a que atendemos».

Por tanto, nuevo escenario de crisis en la Sanidad valenciana y otro quebradero de cabeza para la Sanidad de Puig y Barceló. Sus anuncios, lejos de satisfacer a los profesionales son respondidos una y otra vez con serias advertencias. Han pasado años durísimos con la pandemia y no entienden que las soluciones ahora no sean las adecuadas para adaptar la Sanidad valenciana a las necesidades de esos mismos profesionales y de los pacientes, los dos ejes sobre los que gira el engranaje de la atención sanitaria.