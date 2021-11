La cúpula de la Sanidad valenciana, investigada por la denuncia de un sindicato médico. Un juzgado ha admitido la querella de un sindicato por la falta de medios de protección en la primera ola de covid.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Valencia ha admitido a trámite una querella criminal presentada por el Sindicato Médico CESMCV por la falta de medios de protección de los médicos que trabajaron en la Sanidad Pública valenciana en los primeros meses de la pandemia: lo que se denominó la primera ola. Por tanto, contra los derechos de los trabajadores tipificados en los artículos 316 y 317 del Código Penal. Lo que los médicos han llevado al juzgado es que la falta de medidas de protección individual les obligó a correr serios riesgos durante la primera ola de la pandemia.

La querella es contra la cúpula de la Sanidad Valenciana. Todos, excepto Ana Barceló: responsables de las secretarías autonómicas y de las direcciones generales en el ámbito de asistencia sanitaria y la Salud Pública. No es el primer procedimiento de este caso. En el primero, se incluyó a la consejera de Sanidad la socialista Ana Barceló. En esta, no se ha hecho, por lo que no interviene el Tribunal Superior de Justicia y sí los juzgados de instrucción.

En su auto, el juez subraya que la querella es muy concreta y específica y que detalla datos determinados, actuaciones del propio sindicato de requerimiento de entregas de Equipos de Protección Indivisual (EPIs) y de las medidas de protección en materia de seguridad laboral a la Administración valenciana, por lo que considera procedente abrir la investigación con el fin de determinar la verdadera actuación de la Generalitat Valenciana en la pandemia y si esa actuación puede incurrir en un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo.