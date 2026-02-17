La enfermera asesinada por su ex pareja: «No hay que meterse en la vida del otro, si no, no respiras»

Este lunes, un varón de 71 años entró en un centro de salud de Benicasim, en Castellón. Allí, asesinó a cuchilladas a una enfermera, Ana Sorribas. Era su ex pareja. Ella tenía un canal en YouTube que se llamaba Tus mejores cuidados, a través del cual ofrecía consejos. Hace ocho años, dedicó uno de esos vídeos a El duelo en la ruptura de pareja. En aquel vídeo manifestaba que tras la separación «no hay que meterse en la vida del otro, si no, no respiras». Este martes, todas las instituciones de la Comunidad Valenciana guardan minutos de silencio por el brutal crimen. Ana Sorribas es la séptima víctima de la violencia de género en lo que llevamos de 2026, apenas un mes y medio.

El canal de YouTube de la enfermera ahora asesinada por su ex pareja, un dentista jubilado de 70 años ofrecía en general consejos sobre salud pero trataba también temas del tipo de cómo vivir en soledad, como evitar la depresión en personas mayores o el duelo: clases y etapas. Los vídeos son de hace entre siete y ocho años.

En el caso concreto del que nos ocupa, Ana Sorribas mantenía que: «No hay que meterse en la vida del otro, porque, si no, no respiras. Si no empiezas a creerte, verdaderamente, que tú vives tu vida y el otro tiene que vivir la suya», verbaliza Ana Sorribas en ese vídeo. La enfermera asesinada agregaba en relación a esto último que «parece que todavía dependas o que él dependa de tí. O de que de alguna forma no acabes de dejar ir a esa persona. O que ella no te está dejando ir a ti. O que sigues sintiéndote culpable, o quieres culpabilizar. En fin, es difícil, pero quizás es la mejor manera».

Aquellas palabras, pronunciadas por la enfermera ahora asesinada hace nada menos que ocho años, se convierten ahora en testimonio de una trágica realidad, la muerte de esta mujer a manos de su ex pareja. En otro pasaje de ese mismo vídeo, Ana María Sorribas sostiene que «hay que intentar comprender que la felicidad no nos viene del otro. El otro está ahí para ser feliz con nosotros, pero nuestra felicidad es nuestra. Y que llegado un momento, si se rompe, si el otro ya no te quiere o si tú ya no lo quieres, lo mejor es dejarse ir, volver a retomar la vida y tener en cuenta que puedes volver a retomar tu individualidad».