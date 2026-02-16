Un hombre mata a su ex pareja en un centro de salud de Benicasim en el que trabajaba como enfermera

Un hombre ha matado a su ex pareja en centro de salud de Benicasim (Castellón) en el que trabajaba como enfermera.

Los servicios médicos han estado atendiendo en el centro de salud a la mujer -con diversas heridas por arma blanca- y posteriormente ha sido trasladada en una ambulancia al Hospital General de Castellón. Finalmente, la sanitaria ha fallecido.

El autor de la agresión ya ha sido detenido, según han confirmado fuentes del instituto armado y de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos han causado una enorme conmoción porque la mujer fallecida era muy conocida en el entorno hospitalario por su profesión.

Este asesinato ha tenido lugar un día después de que agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieran hecho cargo de la investigación de lo que podría ser un nuevo episodio de violencia machista en el municipio de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza.

Según fuentes cercanas a la investigación a la que ha tenido acceso OKBALEARES, los hechos han ocurrido a primeras horas del día, cuando un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento en vigor habría agredido a su ex pareja. La orden judicial le prohibía expresamente aproximarse o comunicarse con la víctima, medida que, según las primeras informaciones, habría sido quebrantada en el momento de la agresión.