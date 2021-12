El Ayuntamiento de Massamagrell, gobernado por el socialista Francisco Gómez ha excluido el español de su concurso de postales navideñas: sólo podrán presentarse en valenciano. Otro ejemplo de la dictadura lingüística.

La discriminación del valenciano no es exclusiva de las formaciones nacionalistas de izquierda en la Comunidad Valenciana. El PSOE de Ximo Puig acaba de dejar una muestra en la que, como en el caso de Canet, lamentablemente, los niños vuelven a ser sujetos, sin quererlo ellos ni sus familias, de esa imposición. El alcalde socialista de Massamagrell, Francisco Gómez, ha excluido el valenciano del concurso de postales navideñas que realizan los niños. En concreto, la base cuarta de ese concurso dice que «en el caso de que haya texto escrito dentro de la obra, tendrá que ser en valenciano». En resumen: que aquellas postales que incluyan texto y vayan en español quedan fuera.

Esta circunstancia no ha pasado desapercibida al concejal de Vox en ese Consistorio: José Carlos Grau, quien ha comparado lo sucedido en Massamagrell con la situación que vive el niño de Canet de Mar, en Cataluña, perseguido junto a su familia por solicitar que una parte de sus clases fuera en español. En un lenguaje coloquial (Buenas tardes, Paco, comienza el escrito), Grau redactó ayer una carta abierta al primer edil de Massamagrell que subió a redes sociales. En ella, dice que «muchos valencianos estamos viendo imágenes deplorables en Cataluña como se hacen escraches a un niño de 5 años y su familia por exigir que se cumpla la ley y poder tener derecho a que el 25% de sus clases sean en español. En Valencia, si no paramos esto, vamos camino de acabar así».

En la carta, escrita en un tono conciliador no exento de crítica, el concejal de Vox dice al alcalde de Massamagrell que «si tenemos dos lenguas, por qué no dar libertad a los niños para usar la que más les guste» y destaca que Vox entiende que el bilingüismo es una riqueza y que no creen en imposiciones. Por todo ello, reclama que no se excluya a ningún niño por el hecho de escribir su postal navideña en español «porque la ilusión, la Navidad y la inocencia no entienden de lenguas».

El caso de Massamagrell no es aislado. En el tercer municipio de la Comunidad Valenciana, el de Elche, su alcalde, el también socialista Carlos González remitió 14.000 cartas a los escolares para dirigir a los reyes magos, tal como publicó OK DIARIO, en valenciano, lo que motivó también la protesta de Vox en el Ayuntamiento ilicitano. En todos los casos, el patrón es el mismo: asociar el valenciano a ideas y situaciones positivas con el fin de que resulte agradable al aprendizaje infantil y facilitar de ese modo su implantación. Como se ha visto en Massamagrell, en detrimento del español.