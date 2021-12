Un total de 181 centros de Educación Infantil de la Comunidad Valenciana no imparten ni una sola hora en español. Es la pesadilla de los Països Catalans: la absoluta inmersión es la herramienta para eliminar el español.

Según reza en la web de la Generalitat Valenciana, ahora gobernada por el socialista Ximo Puig, los nacionalistas de Compromis y Podemos, la Educación Infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños. Sin embargo, la realidad va a más allá y, en los últimos tiempos, esta etapa se está convirtiendo en aquella en que se elimina el español del vocabulario de los más pequeños para que decidan elegir el valenciano al llegar al siguiente escalón: la Educación Primaria.

Esta es una de las conclusiones que establece, en este punto, el informe elaborado por la Asociación Hablamos Español ‘sobre la creciente exclusión de nuestra lengua común (el español) en las escuelas de la Comunidad Valenciana’. Un documento que no sólo aporta datos, sino también las claves acerca de la estrategia que se lleva a cabo para culminar en el uso único de la lengua de esos imaginarios países catalanes: el catalán.

La lengua materna mayoritaria en la Comunidad Valenciana es el español. Pero, según el citado informe desprende, el Gobierno valenciano pretende cambiar cambiar esa lengua materna desde las primeras etapas de la Educación mediante la imposición del valenciano fuera del ámbito familiar para que los niños asocien el valenciano con el estudio y la cultura. Y, esto, es algo que comienza en etapas muy tempranas.

De un total de 823 centros públicos analizados en el informe de Hablamos Español en esa etapa, 178 no imparten una sola hora en español. Más del 21%. El porcentaje en centros concertados es mucho menor: 3 de 305. En total, 181 centros de Educación Infantil en la Comunidad Valenciana no imparten una sola hora en español. Por tanto, en torno a 2 de cada 10 niños de Educación Infantil en la Comunidad Valenciana no hablan español durante su horario lectivo y comienzan a desarrollar esa idea de asociar el valenciano con el estudio y la cultura. Al llegar a Primaria, su tendencia natural después de la inmersión total en infantil, será elegir el valenciano.

Los centros a los que se hace referencia son aquellos en los que se implantó en 2019 el programa plurilingüe experimental en que el español quedaba fuera y las horas se distribuyeron entre el valenciano y el inglés. En una parte de esos centros, la más importante, el valenciano obtuvo un peso en torno al 90% frente a cerca del 10% del inglés. El español quedó excluido.

Los programas de aplicación del 0% de horas en español aparecen en la Ley de Plurilingüismo. Esa ley establecía que en Educación Infantil debían impartirse un mínimo del 25% de las horas en castellano, al igual que en valenciano, y en torno a un 10% en inglés. El resto de las horas quedaba a criterio del centro. Sin embargo, esa ley también establecía la posibilidad de establecer programas plurilingües experimentales siempre que se garantizase el logro de una competencia plurilingüe y la normalización del uso social e institucional del valenciano, entre otras. No obstante, Hablamos Español apunta también, ya fuera del informe, que la Asociación comienza a detectar casos en los que existe una triple competencia (español, valenciano e inglés), pero al carecer en determinados centros de profesorado con competencias en esta última lengua (inglés) también destina o ha destinado esas horas al valenciano.

El informe realizado por Hablamos Español estima además que el objetivo final es la desaparición total del español en la enseñanza en el ámbito de la Comunidad Valenciana, con un protagonismo máximo del valenciano, complementado por el inglés. Con ello, se consuma uno de los factores más importantes en esos hipotéticos Països Catalans, el de utilizar una lengua común: el catalán. El estudio está realizado por una veintena de profesores en el ámbito de la Comunidad Valenciana, bajo la dirección de un coordinador, también docente, según ha explicado la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago.