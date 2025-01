Damnificados por la DANA se querellan contra el presidente del Jucar y la ex consellera de Emergencias

Si bien el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha eludido cualquier responsabilidad de este organismo ni suya propia en la DANA que este 29 de octubre ha asolado 103 municipios de la provincia de Valencia, damnificados por la tragedia no lo ven así. De hecho, la Asociación de Damnificados de la Horta Sud, una entidad que representa a más de 100 afectados por la riada, ha interpuesto este miércoles una querella en los juzgados de Valencia contra el propio Miguel Polo y cinco miembros la Generalitat Valenciana para depurar responsabilidades por lo que consideran una supuesta «inacción» de sus funciones de todos ellos.

Los cargos de la Generalitat Valenciana contra los que se dirige la querella, al igual que contra Miguel Polo, son la ex consellera de Emergencias Salomé Pradas; el entonces secretario autonómico Emilio Argüeso; el director general de Emergencias Alberto Javier Martín, el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta ante la Emergencia (AVSRE) y la jefa de servicio de Emergencias Inmaculada Piles.

Salomé Pradas fue destituida por el presidente de la Generalitat tras la DANA. En concreto, este 20 de noviembre, tal como había anticipado el 12 del mismo mes OKDIARIO. Días después, a inicios de diciembre, fue relevado también el secretario general de Emergencias Emilio Argüeso. Este último había puesto su cargo a disposición de Mazón el 1 del mismo mes.

La Asociación acusa a los querellados de los supuestos delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro por «inacción» de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos, según EP.

Esta asociación, según consta en su página web, se constituyó por varios vecinos del barrio Alfafar Nature. Y tiene dos objetivos, según consta también en la citada pagina.

Uno: «Llevar ante los tribunales a los responsables de la gestión de emergencias que no supieron responder ante la necesidad de los ciudadanos». Y, otro: «Asesorar y defender los derechos de todos los asociados independientemente de su lugar de residencia y del grado del daño sufrido por dicha catástrofe» La asociación está presidida por Cristian Lesaec. Y su defensa la ejerce Vilches Abogados, cuyo CEO es Manuel Vilches.

La asociación cuenta con más de 340 socios. De ellos, un centenar han suscrito la querella. Su presidente Cristian Lasaec ha manifestado que no pueden dejar que «los responsables de esta gestión no respondan ante la justicia». Y ha advertido que «la lucha va a ser larga, pero esto no puede quedar así. Los responsables tienen que pagar por ello».

La querella deja fuera al presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que sí será llamado a declarar en calidad de testigo por la defensa de la Asociación en el momento procedimental que estime oportuno.