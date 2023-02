La cúpula de Cs se pliega a la reforma electoral de Ximo Puig para que Podemos entre en las Cortes

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (CS) en las Cortes Valencianas apoyará la reforma electoral de Ximo Puig para rebajar el listón de entrada en las Cortes Valencianas de un 5% a un 3% si esa propuesta finalmente se produce. La decisión ha sido adoptada en la reunión del citado grupo parlamentario de este lunes. Pero, a pesar de la unanimidad trasladada desde la formación, no está garantizado, sin embargo, que todos sus diputados la apoyen con su voto en la Cámara, según ha podido saber OKDIARIO. Y, tampoco, que Ciudadanos obtenga representación parlamentaria gracias a esa reforma, que sí supone de facto una garantía para Podemos. Una formación a la que las encuestan vaticinan una importante caída en intención de voto.

La rebaja del listón electoral en la Comunidad Valenciana del 5% al 3% es una antigua aspiración de Ximo Puig y sus socios de Gobierno (Compromís y Podemos), que en el tramo final de la actual legislatura se ha reavivado porque los sondeos sitúan precisamente a Podemos en su momento de mayor debilidad electoral en los últimos años. Una circunstancia que, de facto, supondría que el PP esté más cerca de alcanzar la mayoría absoluta con Vox, cifrada en 50 diputados.

De modo que, en este tramo final, Ximo Puig ha retomado el proyecto. Sobre todo, tras la dimisión de la anterior síndica de Ciudadanos Ruth Merino, que renunció también a su escaño. Merino se marchó alertando de posibles pactos de la que hasta entonces era su formación con Compromís y, en general, con la izquierda valenciana.

A nivel interno, Ciudadanos también tiene un problema de supervivencia en las Cortes: las encuestas le auguran menos del 5%, que es el listón electoral que deben superar los grupos en unas elecciones para tener acceso a escaños parlamentarios en la Cámara valenciana. En esa tesitura, justifica su decisión porque aumentará la proporcionalidad para tratar de alcanzar la máxima de un ciudadano un voto, según fuentes de la propia formación.

Pleno ‘escoba’

No obstante, a Puig le queda el tiempo justo para poner en marcha esa reforma y es posible que no sea suficiente. El último pleno de las Cortes en esta legislatura está previsto para el próximo día 22. Pero, después, aún se podría convocar otro más, en marzo, para tratar los últimos asuntos. Un pleno escoba en el que la reforma podría salir adelante a través del sistema de lectura única: Se lee la ley y se vota. Y siempre que previamente ningún obstáculo la paralizara.

Pero, para ello, para sacar adelante esa ley, Ximo Puig necesita dos tercios (66) de los 99 diputados que conforman las Cortes Valencianas. Y es ahí donde está el escollo: en primer lugar, porque no está garantizado el apoyo de todos los diputados de Ciudadanos. En segundo, porque aunque todos los diputados de Ciudadanos lo apoyasen le haría falta un voto más de los no adscritos. Y en tercer lugar y más importante, porque en el caso de la más mínima duda, Ximo Puig no se puede permitir una derrota en el último pleno de la legislatura en una cuestión de este calado.

Las encuestas

Lo que las encuestas arrojan ahora mismo en la Comunidad Valenciana es un empate técnico entre bloques. En concreto, entre lo que suman por un lado PSOE, Compromís y Podemos. Y, por otro, PP y Vox. Ciudadanos tendría dificultades, según esos sondeos, incluso, para alcanzar el 3% en caso de que la reforma llegara a puerto.

De estos seis partidos, las encuestan auguran un triunfo del PP de Carlos Mazón, que estaría en condiciones de doblar sus 19 diputados actuales, mientras los socialistas crecerían pero en menor medida. Vox obtendría también un buen resultado. Pero tanto Compromís como Podemos perderían escaños. Sobre todo, Podemos. Finalmente, Ciudadanos cae en picado y los sondeos no le vaticinan que mantenga representación.

Según confirman fuentes parlamentarias, Ximo Puig sólo dará el paso en el caso de tener garantizados y cerrados los votos de al menos 66 diputados. Y, ante la duda, se abstendrá de llevarla a la Cámara. Todo ello, augura también, un frenético final de legislatura, con las elecciones del 28 de mayo a la vuelta de la esquina.