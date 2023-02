El calvario que viven los pacientes de la Sanidad valenciana a consecuencia de la saturación de los centros de salud y las interminables listas de espera quirúrgicas, también lo padecen aquellos que requieren atención hospitalaria, con pacientes hasta 40 horas en el servicio de Urgencias a la espera de cama en planta en el Hospital Clínico de Valencia.

Y no sólo eso. Esta misma mañana, según fuentes sindicales, en Observación A había 16 pacientes ingresados de manera provisional, con 20 horas de espera media para ser trasladados a planta. En Observación C, ese promedio se incrementaba hasta las 40 horas para sus 11 pacientes. En total, 42 personas a la espera de ser ingresadas en habitación. La queja sindical es que no se trata de una situación puntual, sino que se viene repitiendo desde hace varios días.

En el hospital insignia de la Sanidad Publica valenciana, La Fe, según los datos de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) había otros 14 pacientes en el servicio de Urgencias a la espera de cama. Y 11, en el General.

Esta circunstancia ha generado quejas sindicales porque se suma un problema de saturación hospitalaria y de espacio ante el que el personal sanitario, que hace todo lo que puede, ya no da abasto. Por ello, CSIF ha reclamado hoy más personal y más medios tanto en el hospital Clínico como en el resto, que también sufren esa saturación hospitalaria. Pero urgen también un Plan de Atención Primaria que los sindicatos llevan más de dos meses esperando de la Administración sin que les haya sido presentado.

«Estamos esperando que expliquen cómo van a mejorar la Atención Primaria para evitar el colapso». Y ello, porque la saturación en Atención Primaria hace que muchos pacientes se desvíen hacia las Urgencias de los hospitales. Y esta circunstancia es la que acaba por saturar también a los citados hospitales.