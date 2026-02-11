Barcala descarta dimitir como le pide la oposición y Pérez Llorca lo respalda como alcalde de Alicante

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca ha respaldado este miércoles al alcalde de Alicante, Luis Barcala, en lo referente a su actuación tras detectarse el escándalo de las viviendas de promoción oficial (VPP) en una urbanización de la turística Playa San Juan: «No veo que la acción del alcalde haya generado ninguno de los problemas que se están detectando», ha asegurado Pérez Llorca, quien por el contrario ha defendido que lo que está haciendo Barcala «es que se conozcan los hechos». Y ha recordado que sobre las personas en que recaía la más mínima sospecha en torno a este caso «han sido apartadas». Por su parte, Luis Barcala, ha descartado dimitir, como le han reclamado todos los grupos de la oposición, incluido Vox. «Yo en lo que estoy es en trabajar por y para Alicante», ha manifestado Luis Barcala.

El caso que ha generado todos estos acontecimientos es el conocido como el escándalo de las VPP, que ha saltado en Alicante tras desvelarse que la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, resultó adjudicataria de una vivienda de promoción pública (VPP), al igual que los dos hijos y un sobrinos de una directora general del Consistorio, María Pérez-Hickman, además de otros funcionarios municipales.

El caso motivó la convocatoria de un pleno extraordinario en el que las explicaciones del alcalde no convencieron a ninguno de los grupos de la oposición, incluido Vox. Todos reclamaron su dimisión.

Pero, se agravó aún más cuando Manos Limpias interpuso una denuncia por cuatro supuestos delitos contra 10 personas. Y, entre ellas, las citadas Rocío Gómez y María Pérez-Hickman. Esa denuncia de Manos Limpias ha sido aceptada a trámite por el juzgado de Instrucción 5 de Alicante, cuya titular, Amparo Rubio, ya ha ordenado las primeras diligencias previas de investigación para esclarecer los hechos.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha expresado este miércoles, precisamente en Alicante, su «cabreo e indignación» y ha garantizado una investigación «muy exhaustiva», a la vez que ha criticado a los «jetas» que han utilizado su «posición privilegiada». No obstante todo ello, Pérez llorca ha recordado que en el PP «se asumen siempre responsabilidades».

Pérez Llorca ha recordado que esas responsabilidades: «Se han asumido con la DANA y se han asumido también en el caso de las viviendas», en referencia a las dimisiones de la concejal de Urbanismo, la directora general y el que era jefe de Gabinete de la vicealcaldesa de Ciudadanos en Alicante, que ahora trabajaba como asesor en la Generalitat.