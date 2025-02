Baldoví reclama la dimisión de Mazón por la DANA pero rechaza dimitir si es él quien pierde la votación

El líder de la coalición nacionalista Compromís Joan Baldoví ha rechazado este miércoles cualquier posibilidad de dimitir en caso de que las Cortes Valencianas rechacen con sus votos apoyar la Proposición No de Ley (PNL) de la coalición nacionalista para instar al presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón a presentar su dimisión por la moción de la DANA. De facto, una moción de censura bajo otro formato, que se vota este jueves en las Cortes Valencianas.

José Juan Zaplana ha preguntado expresamente a Joan Baldoví si pensaba dimitir en caso de que su PNL no consiguiera el apoyo de la Cámara en el primer turno de réplica. Y lo ha hecho porque desde la DANA, Joan Baldoví ha hecho bandera de que Mazón dimitiera.

Primero, Jon Baldoví llegó a ofrecer a sus 15 diputados al PSOE para que presentara una moción de censura, que no podía ganar. Y, luego, ha presentado una PNL para forzar a que los diputados en las Cortes Valencianas voten si la Cámara debe instar a Mazón a dimitir.

Mientras tanto, Baldoví ha repetido la palabra dimisión un día sí y otro también cada vez que ha se ha referido a Mazón. En esa tesitura, comienza a cundir en el ámbito parlamentario la idea de que si pierde la votación de la PNL y Mazón no es obligado a dimitir, quien debe irse es Baldoví. Y, por eso, es por lo que le ha preguntado José Juan Zaplana.

Compromís no ha logrado ninguno de sus objetivos con esta PNL. Primero, quería que se votase individualmente in voce. Pero este lunes Vox ha pedido que la votación fuera secreta. Es decir, que se votará como el resto de iniciativas. Y, segundo, la formación de Abascal ya ha adelantado no apoyará la propuesta de Compromís, porque ellos no van a ser quienes abran la puerta a la izquierda, según ha expresado la diputada alicantina Ana Vega desde la tribuna de oradores.

Pero si dura ha sido la réplica de Vox más lo ha resultado la del PP. Carlos Mazón ha designado para dar la réplica en este punto a José Juan Zaplana, que ya fue el rival parlamentario de Ximo Puig y Ana Barceló en materia de sanidad la pasada legislatura.

José Juan Zaplana ha pedido a Joan Baldoví que «no siga siendo el recadero del sanchismo, porque no se lo agradecen ni aunque lo pida» y le ha acusado de no atreverse a presentar una moción de censura y optar por un formato de PNL para pedir la dimisión de Carlos Mazón.

Y ya casi al final de su primera intervención, el diputado popular ha lanzado al líder de Compromís «una última cuestión». Para a continuación espetarle: «¿Si mañana pierde usted esta votación, va a dimitir?». Baldoví no ha reaccionado. Y José Juan Zaplana ha rematado su intervención: «Pues debería».

Baldoví ha respondido luego que no dimitirá si pierde la votación. Pero, lo mollar de la petición de dimisión de José Juan Zaplana es que en el ámbito parlamentario una derrota de esta naturaleza no puede pasar «como una PNL más».